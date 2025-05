Varignana ora vede il suo parcheggio

"Entro fine mese i lavori saranno terminati". Il Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini ufficializza la conclusione di un’opera ereditata dalla precedente amministrazione comunale e mai terminata, il parcheggio del cimitero di Varignana. I residenti lo aspettavano da quando fu posata la prima pietra, oltre tre anni fa, quando i lavori subirono uno stop totale. Poi "a luglio abbiamo approvato il nuovo progetto, e il cantiere ha avuto avvio a dicembre". Con la precedente impresa il contratto è stato risolto e i lavori, spiega Fantazzini, "sono stati affidati come opera a scomputo a Crif". Si è così arrivati a oggi. Il parcheggio, costato solo in questa seconda e ultima fase, 380 mila euro, sarà pronto a fine mese, "mancano di fatto gli ultimi lavori, il completamento dell’asfaltatura e la segnaletica verticale ed orizzontale". Varignana avrà un parcheggio da 33 posti. Oltre a un nuovo marciapiedi di collegamento con l’ingresso al cimitero. Il comune è al lavoro anche per studiare il tratto a bordo strada per pedoni che permetta di raggiungere il la frazione dal parcheggio.