Vassura Baroncini. Allievi in crescita, festa con i concerti e i corsi professionali

Sette concerti nel Cortile della Magnolia incorniciano un anno scolastico da ricordare per la Nuova Scuola di Musica "Vassurra-Baroncini". Un anno il cui bilancio si rivela essere estremamente positivo. Sono infatti 478 (32 in più rispetto all’anno scorso) gli studenti che hanno partecipato ai 108 corsi (+16), di cui ben 31 (+10) rivolti a chi ha meno di sei anni, curati da 50 insegnanti (+3). Il tutto con una fascia d’età di frequentatori molto ampia, a partire dal piccolo Ettore di appena nove mesi, fino alla signora Milena, di 82 anni.

"Questo incremento di alunni ci spinge a migliorare i nostri servizi – ha dichiarato l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili Giacomo Gambi –. Anche perché avere una scuola di musica comunale non è banale, significa che la città decide di fare un investimento vero e proprio sui futuri musicisti". Per questo, nell’ottica di rendere la scuola sempre più prestigiosa, è stata introdotta una novità: a partire da ottobre, si darà il via a corsi professionali, progettati per fornire le competenze necessarie ad accedere ai conservatori e alle accademie.

"Vogliamo diventare sempre più un trampolino di lancio per chi vuole diventare un professionista, differenziandoci da altre scuole di musica" ha spiegato Luca Rebeggiani, dirigente alla cultura del comune di Imola. Infatti, alla fine di questi corsi, a cui per accedere sarà necessario un esame di ammissione, ci sarà una valutazione. "In questo modo, sarà possibile avere una verifica delle competenze nel corso del tempo" ha evidenziato Francesco Frudua, docente della scuola.

Per quanto riguarda "I concerti della Magnolia", si comincia sabato 24 maggio con "Musica insieme", un concerto sul nuovo laboratorio di musica da camera da Frudua. Lunedì 26 maggio è il turno di "Non solo classica", con classi di arpa, violino, tromba e trombone. Mercoledì 28 maggio ecco invece "Piano pianissimo, piano fortissimo", un concerto focalizzato sul pianoforte, mentre venerdì 30 maggio sarà la volta di strumenti ad arco, tastiera, chitarra e canto pop con "Non solo tasti".

I cori della scuola saliranno sul palco mercoledì 4 giugno in "Suoniamo insieme". La rassegna si conclude con le esibizioni delle band con "Band in musica" mercoledì 5 giugno. Il gran finale "Rockeggiando" è previsto per venerdì 7 maggio. I concerti – sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dalla Fondazione Pietro Baroncini – sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti, con inizio alle ore 20.30.

Si terranno nel cortile interno della scuola, sotto una magnolia secolare. "È un bel modo per concludere l’anno – ha detto Fabrizio Bugani, coordinatore didattico e artistico – ma la nostra forza sta nella quotidianità. Con progetti come "Musica d’insieme" siamo riusciti a trasformare la scuola in un luogo di socializzazione, anche per chi studia strumenti individuali, come il pianoforte. Di questo siamo molto orgogliosi".