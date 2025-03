Vassura Baroncini, concerti nelle case di riposo

Tornano anche quest’anno, visto l’alto gradimento manifestato per la scorsa edizione, gli appuntamenti con ‘Musica per gli altri’ pensati dalla scuola Vassura- Baroncini e dedicati agli ospiti di alcune strutture protette cittadine come le Case residenze anziani ‘Fiorella Baroncini’ e ‘Cassiano Tozzoli’. Sono cinque gli appuntamenti, a porte chiuse, previsti nel corso dei prossimi mesi di marzo, aprile e maggio, a partire dal 18 marzo. L’idea nasce da una collaborazione tra la già citata scuola di musica comunale Vassura-Baroncini e l’Asp - Azienda servizi alla persona del Circondario e vede interpreti allieve e allievi della scuola di musica assieme ai loro docenti.

"Ringrazio a nome di tutta la cittadinanza insegnanti e alunni della scuola di musica Vassura-Baroncini con cui, insieme all’Asp, abbiamo organizzato questi concerti che sono un ‘dono’ – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili –. Questi appuntamenti sono un bellissimo momento di condivisione per gli ospiti delle strutture e per i loro familiari e amici, nella convinzione che la bellezza della musica abbia un potere curativo".

Attraverso le parole di Fabrizio Bugani, coordinatore didattico e artistico della scuola, la Vassura-Baroncini conferma di credere in questa collaborazione "poiché la musica ha la capacità di creare momenti di serenità e una sintonia diretta e privilegiata tra esecutori e ascoltatori", spiega Bugani. E aggiunge: "In questo caso, poi, la musica manda un forte messaggio di cura e attenzione a persone anziane spesso sole. Offre anche un’occasione per i nostri studenti di sperimentare come possieda aspetti benefici e di porsi come protagonisti in una azione civica e sociale concreta, in un contesto sensibile ma comunque tutelato".