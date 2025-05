Vena del Gesso, boom del turismo: "Puntiamo su natura e tradizioni. Il nostro territorio è un’eccellenza"

Borgo Tossignano punta forte sulla valorizzazione del proprio patrimonio naturale e culturale. Il paese della vallata del Santerno, che con la sua frazione di Tossignano è la porta d’accesso al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola certificato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, vive un momento di forte ascesa in ambito di richiamo turistico.

"Abbiamo avviato un percorso ambizioso finalizzato a far conoscere i luoghi, le tradizioni e i prodotti locali a un pubblico sempre più vasto – spiega l’assessora borghigiana Alessia Fontana con delega al turismo –. Grazie alla rinnovata collaborazione con IF, Gal Bolognese ed ExtraBO, possiamo contare su una strategia di comunicazione digitale sui più importanti siti turistici regionali e abbiamo potuto cominciare a lavorare assieme ai produttori locali a una serie di iniziative capaci di accendere l’interesse di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero". Partite nell’autunno del 2024 con l’appuntamento speciale al Palazzo Baronale per presentare i prodotti locali assieme al Gal, sono proseguite il mese scorso con la presenza di una giovane sfoglina ai laboratori organizzati da ExtraBO durante il Wec all’autodromo di Imola: "Un’ottima occasione per mettere in vetrina le eccellenze del nostro territorio – aggiunge –. Saremo poi presenti a Imola, in Piazza Matteotti, durante i tre giorni della Formula 1 con alcuni dei nostri prodotti tipici per raccontare alla platea internazionale il fascino della collina. Dopo l’estate faremo tappa ancora a Bologna, in Piazza Nettuno negli spazi di ExtraBO".

Non solo. "Tutto questo lavoro è focalizzato a rendere sempre più fruibile il nostro territorio – sottolinea Fontana –. Un altro passo fondamentale in questo percorso è stato quello di completare la nostra nuova piantina turistica. Un supporto prezioso, con un quadro sintetico e intuitivo dei luoghi da esplorare, già disponibile presso il punto informazioni di IF in autodromo (ma anche nel portale web della società che cura gli aspetti turistici del circondario, ndr) e in municipio a Borgo". Ma non è finita: "Amministrazione, associazioni e professionisti sono all’opera per materializzare un calendario di appuntamenti ricchissimo, in crescita continua, pronto a soddisfare ogni tipo di interesse – svela l’assessora borghigiana –. Siamo entrati nel circuito di Romagna in Fiore, l’importantissima iniziativa di Ravenna Festival dedicata ai territori alluvionati, che toccherà il nostro paese il 24 maggio. Il percorso intrapreso è solo l’inizio di un lungo viaggio per la valorizzazione della collina". Con le idee chiare: "Il nostro impegno è quello di continuare a coinvolgere attivamente feste e sagre, realtà associative, produttori locali e attività offrendo nuove occasioni di visibilità e promuovendo eventi capaci di esaltare l’unicità di questo patrimonio". Mattia Grandi