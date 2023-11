Vena del Gesso nell’Unesco. Festa a Tossignano, fra incontri e passeggiate

Una domenica di festa a Tossignano per celebrare l’ingresso del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola tra i patrimoni dell’umanità targati Unesco. Già, perché a poco più di due mesi dal 19 settembre, quando fu presa la decisione nel corso della 45ª sessione allargata del Comitato Unesco, la soddisfazione è ancora palpabile. Un risultato di prestigio mondiale che corona anni di duro lavoro e spalanca nuovi scenari per la ricettività del territorio.

Si parte questa mattina, alle 9.30, dal Museo Geologico collocato nel Palazzo Baronale della frazione con la conferenza ‘Il parco della Vena del Gesso Romagnola patrimonio dell’Umanità’ insieme a Nevio Agostini che dirige l’Ente Parchi e Biodiversità della Romagna. Un incontro impreziosito dai contributi di Stefano Lugli, professore dell’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico degli spazi museali tossignanesi, Piero Lucci al timone della Federazione Speleologica Regionale e della guida geologica Sonia Venturi.

Alle 11, invece, via libera alla camminata da Tossignano al Belvedere della Rocca con osservazione e racconto del paesaggio. Parentesi istituzionale all’ora di pranzo in compagnia dell’assessora regionale Barbara Lori, del sindaco di Borgo Tossignano Mauro Ghini e di Antonio Venturi al vertice dell’Ente Parchi – Romagna. Un contesto congeniale anche per inaugurare la rinnovata Piazza Andrea Costa dopo l’intervento di riqualificazione. Si tratta, infatti, del primo di tre stralci dei lavori di restyling per valorizzare il paese. Nei prossimi mesi, da cronoprogramma, si continuerà con il recupero di alcuni muretti adiacenti alla piazza e con la riproposizione dell’acciottolato nelle strade storiche. Stand gastronomici in funzione con specialità preparate dalla Pro Loco e dai Polentari di Tossignano poi, nel pomeriggio, spazio alle visite guidate. Uno viaggio tra le teche del museo con la possibilità di visitare la mostra temporanea ‘Il suono delle Pietre’. Dalle 9 alle 17 è attivo un servizio navetta per raggiungere la frazione (partenza dal parcheggio di fronte al cimitero di Borgo, ndr) curato della sezione Valle del Santerno di Auser. "L’antico borgo di Tossignano è la porta occidentale di ingresso al parco – spiega il primo cittadino Mauro Ghini – e con il polo espositivo nel Palazzo Baronale, parte integrante del museo diffuso, abbiamo una risorsa unica per intercettare visitatori, studiosi, appassionati e turisti". Una festa per brindare al grande lavoro di squadra alimentato nel tempo: "Un percorso lungo e, a tratti, piuttosto tortuoso – ammette -. Il lieto fine apre, però, a nuove responsabilità amministrative in termini di sviluppo di un patrimonio su scala mondiale". E proprio in tal senso, nei giorni scorsi, anche Filippa Lagerbäck ha percorso i sentieri della Vallata con una troupe di Sky per le riprese della trasmissione ‘Le Vie Green di Filippa’ di prossima uscita.

