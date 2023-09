Vena del Gesso . Patrimonio Unesco, anche Imola esulta: "Leva per il turismo"

I Gessi e le grotte dell’Appennino emiliano-romagnolo, di cui fa parte il parco della Vena del Gesso, "hanno un ruolo strategico nella promozione a livello internazionale del nostro territorio e possono diventare una leva importante per la promozione di un turismo sostenibile, dando così nuove prospettive alle aree collinari e montane contro lo spopolamento". Con queste parole il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, e l’assessora all’Ambiente Elisa Spada commentano l’ingresso nell’Unesco del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, parlando di "grande soddisfazione per questo importante riconoscimento a un patrimonio ambientale unico nel suo genere".

La via del Gesso, il percorso realizzato dal Cai che collega la stazione ferroviaria di Imola al Parco della Vena del Gesso passando sulla Ciclovia del Santerno, "consente di mettere a sistema questo importante patrimonio con la rete ferroviaria nazionale e con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – aggiungono i due amministratori –, dando luogo a nuove e importanti sinergie".

Grande soddisfazione è stata espressa, in questi giorni, anche dai sindaci della Vallata del Santerno e dal Club alpino italiano di Imola. "Dentro di me c’è una gioia immensa, sono quasi commosso – ha dichiarato il presidente Paolo Mainetti –. Condividiamo questo momento incredibile con l’Università di Bologna, la Federazione speleologica dell’Emilia-Romagna, l’Ente Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il gruppo regionale del Cai Emilia-Romagna e tutte le persone che si sono impegnate in questi anni per portare a termine questo lungo percorso. Da parte nostra, come Cai Imola, siamo fieri e orgogliosi di aver portato il nostro piccolo contributo".

Secondo Mainetti, bisogna però pensare che "questo inestimabile risultato lo si è potuto raggiungere non solo per ciò che è stato fatto negli ultimi anni, ma grazie ad una attività che ha radici ben più lontane – ricorda il presidente del Cai –. È per merito dell’operato di chi già molti decenni fa credeva che la ‘nostra’ vena del gesso meritasse di venire protetta da un parco, di chi segnava i primi sentieri, di chi percepiva l’importanza degli habitat naturali subito alle spalle di Imola e si adoprava per vederli tutelati. Il mio pensiero va a loro, a chi magari non ha potuto gioire nel vedere compiuto l’atto finale di tutela della Vena del Gesso ma ci aveva creduto sin da tempi lontani".

Infine, c’è spazio anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "In questo momento di giubilo, credo che sia giusto anche rammentare che non tutti hanno creduto in egual misura in questo progetto, non tutti i soggetti, istituzionali e non, hanno sostenuto la candidatura Unesco – conclude Mainetti –. Mi auguro che con il conseguimento di questo risultato storico questa diventi davvero una vittoria di tutti e consenta di rinserrare le fila per difenderla".