Vendemmia, ci siamo. La fiducia è tanta: "Ottime prospettive grazie al buon clima"

Toccare ferro per scaramanzia ma c’è davvero tanta fiducia. È un coro unanime quello delle associazioni agricole del territorio nel delineare l’istantanea di questa vigilia di vendemmia 2025: "Un po’ in tutta la nostra regione le prospettive sono positive e la zona dell’imolese non fa eccezione – spiega Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola –. Le aziende hanno beneficiato di un clima primaverile favorevole che ha favorito l’allegagione e garantito un buon grado zuccherino alle uve". Previsti, quindi, buoni risultati per quantità e qualità: "La valutazione delle resi finali, dopo la fase clou della vendemmia tra settembre e ottobre, ci darà il metro di misura ancora più preciso – continua –. La viticoltura, per Imola e circondario, è diventata un settore strategico ma ci sono alcuni areali collinari dove le difficoltà produttive e logistiche restano da superare".

Capitolo dazi a stelle e strisce: "Per ora non sembrano aver condizionato in maniera significativa le nostre aziende ma, in linea generale, c’è il pieno supporto ai territori più colpiti a livello di export – analizza la Tampieri –. Patrimoni vitivinicoli dal grande valore economico e culturale da sostenere, anche con indennizzi. Oggi c’è fiducia ma tante volte, in questi anni, abbiamo un po’ perso le speranze. Produrre cibo e salvaguardare il territorio in questo sistema è un atto di grande coraggio che le istituzioni dovrebbero riconoscere a pieno".

Vendemmia 2025 promettente anche secondo le stime di Coldiretti Imola: "Si prospetta di buona qualità e con rese nella media, sperando che il meteo non faccia brutti scherzi – sottolinea Giordano Alpi, presidente di zona –. Tuttavia il contesto generale non ci può lasciare tranquilli. Dobbiamo fare i conti con scorte importanti e un calo costante dei consumi. Una situazione che rischia di compromettere la stabilità del mercato, deprimere i prezzi e disincentivare gli investimenti futuri". Un freno a mano tirato per la crescita e la qualità del comparto. Certezze costruite nel corso del tempo a colpi di sacrifici che cedono il passo ad accorati appelli con eco nazionale dai vertici di Coldiretti: "Preoccupa la crescente demonizzazione mediatica del vino come alimento nocivo – aggiunge Alpi –. Per non parlare dei dazi statunitensi di questi giorni".

Non cambia il leit motiv in casa Confagricoltura Bologna: "Le prime indicazioni sulla vendemmia sono positive: i grappoli si presentano di ottima qualità, mentre i volumi si stimano superiori del 5% rispetto al 2024 - precisa Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna -. L’auspicio è che l’attuale condizione fitosanitaria si mantenga stabile fino alla conclusione della vendemmia così da favorire anche il corretto sviluppo della maturazione. La raccolta è già partita in collina, soprattutto per Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio. In pianura, invece, prenderà avvio da metà settembre".