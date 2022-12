"Vendite a rallentatore, la crisi si sente"

Una fotografia in chiaroscuro dell’andamento delle vendite natalize, quella che emerge interpellando alcuni titolari di attività commerciali a Imola. "Le vendite sono sottotono, se paragonate a quelle degli anni precedenti. Abbiamo lavorato bene fino a novembre, a dicembre, invece, il lavoro si è un po’ bloccato", allarga le braccia Bruno Balducci, titolare della gioielleria Balducci di via Emilia 152154. "Io, indubbiamente, rispetto allo scorso anno sto andando un po’ peggio. Credo, però, sia una situazione fisiologica legata soprattutto al particolare periodo storico che stiamo vivendo", spiega Arianna Di Pietro, titolare della libreria Il Mosaico Libreria dei Ragazzi in via Aldrovandi 5a. Detto ciò, "stiamo comunque lavorando bene e vendendo molti libri di vario genere e per tutte le età. Nella nostra libreria abbiamo tre gruppi di lettura ed organizziamo periodicamente degli incontri diretti con gli autori, eventi che hanno una risonanza positiva nelle vendite anche a lungo termine. Uno degli autori più importanti che abbiamo avuto il piacere di ospitare quest’anno è stato Kevin Brooks – racconta la Di Pietro –. Inoltre, questa estate, realizzando il ’trailer’ di un romanzo, abbiamo vinto il primo premio al concorso Mare di Libri Ciak, si legge!".

Vendite a rilento anche presso alcune attività commerciali appartenenti alla categoria dell’abbigliamento. "Oggigiorno i regali si fanno prevalentemente in ottica di risparmio e di utilità. Si lavora meno. La gente è stata a lungo bombardata da notizie di guerre e rincari, e, di conseguenza, si lascia meno andare negli acquisti. Sembra quasi aver paura di spendere", riferisce Roberta Lanzoni, titolare del negozio Lègami di via Emilia 108.

Anche Gianluca Alpi, titolare di ’Luca’s Abbigliamento’ in via Emilia 115 vede un trend di vendite a rallentatore. "La gente arriva già in negozio con idee molto chiare ed acquista cose utili. Ammetto che, nei giorni delle festività, non ho mai visto così poca gente. Quest’anno credo che le persone siano più orientate verso doni di tipo alimentare", osserva Alpi. Situazione decisamente positiva, al contrario, quella riferitaci da Juna Fontanelli, titolare del negozio Jolie sito in piazza Giacomo Matteotti. "Le vendite stanno andando piuttosto bene, sono contenta. Tralasciando gli ultimi due anni in cui eravamo in piena emergenza Covid, non noto particolari differenze con il 2019. Gli acquisti per i regali sono stati parecchi, seppur più dilazionati nel tempo – precisa Fontanelli –. I clienti si sono mossi in anticipo, non dando quindi origine alla consueta ressa degli ultimi giorni a ridosso delle festività. Nonostante i rincari, la magia del Natale torna alla mente delle nostre clienti che non perdono l’occasione di acquistare un capo in più".

Situazione stabile anche presso il negozio ’Elisa - Oltre la 46’ di Elisa Stilita, in via San Pier Grisologo. "Non ho constatato una grande differenza rispetto agli anni precedenti. È venuta meno, però, la continuità nel lavoro, che solitamente durante le festività proseguiva a ritmi serrati. Io vendo solo prodotti italiani e ho notato nella clientela la tendenza a comprare magari un abito in meno purchè di buona qualità", chiude la Stilita.

Claudia Eleonora Traversa