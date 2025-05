"Vendite in calo dai tempi del Covid"

“E’ un dormitorio. Da quando abbiamo aperto nel 2009 al 2019 si lavorava, oggi decisamente meno" afferma sconsolato il negoziante Andrea Epifani. Acquistando un locale in una posizione strategica (A. e G. Calzature si trova di fianco al Mini Bar e si affaccia a sua volta sulla via Emilia), Epifani era convinto che il via vai di gente che entra ed esce non gli sarebbe mancato. Il Covid e le vendite online però gli hanno dato filo da torcere negli ultimi anni. "Io vendo prodotti di qualità a prezzi ragionevoli, ma anche al mercato stanno andando poco – reclama il venditore –, molti acquirenti di fiducia sono morti e qui girano pochi giovani".