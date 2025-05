"Vengo qui da anni. Atmosfera unica"

"Sono qua per il secondo anno di seguito ed ogni volta è un’emozione unica. Ora attendo con ansia l’arrivo dei piloti: non c’è nessuno che aspetto nello specifico, perché provo stima per chiunque".

Nella zona della Rivazza, in attesa dei propri beniamini, l’entusiasmo di Mattia Catellani si fa sentire. Il giovane è ormai un frequentatore assiduo del circuito di Imola ed è arrivato la mattina presto da Reggio Emilia.

E si augura che l’Autodromo resti fra i protagonisti della Formula Uno anche nei prossimi anni. "Perché l’atmosfera che si respira qua ogni volta è davvero splendida e irripetibile" conclude speranzoso l’appasionato.