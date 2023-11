Vent’anni di Accademia della Cucina: "Il savoiardo Pedini diventi Dop"

"Il patrimonio della cucina del nostro territorio è straordinaria, e noi abbiamo cercato in questi anni di valorizzare la tradizione andando davvero nei luoghi della tradizione, ma anche aprendo le braccia a chi aveva qualcosa di nuovo da proporre". In questa frase Andrea Stanzani riassume i vent’anni (abbondanti) di storia che la Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina ha festeggiato sabato scorso nell’accogliente cornice dell’Istituto Alberghiero ‘Bartolomeo Scappi’. A far da cornice alle candeline, un convegno sul tema ‘Paesaggi, vigneti e cantine’ che ha visto al centro della scena sei cantine (Cesari, Fratta Minore, Mingazzini, Palazzona di Maggio, Sgarzi e Villa Poggiolo), "altro inestimabile patrimonio del territorio", ha detto Stanzani.

Non poteva scegliere modo migliore, la delegazione castellana, per alzare i calici a un traguardo impensabile ventun’anni fa quando dalla direzione centrale di Milano arrivò l’espressa richiesta di formare due nuove delegazioni ad est di Bologna, "una fu quella di Milano Marittima, l’altra quella di Castel San Pietro che al tempo comprendeva Firenzuola e Castel del Rio". Si partì in sordina con una decina di iscritti ma già quando divenne delegato Stanzani, nel 2014, "gli accademici erano 26, e oggi siamo in 33. Ma il vero traguardo dev’essere quello di inserire accademici giovani, e potrebbero entrarne due nelle prossime settimane". A proposito di successi e soddisfazioni, Stanzani apre il cassetto dei ricordi, partendo da quelli recenti. "Lavoriamo da tempo assieme al Comune perché il savoiardo nato in questa città dal prodigioso lavoro del Forno Pedini diventi Dop". E poi, ricorda Stanzani, "in questi anni abbiamo portato (giocosamente) in sfida non solo piatti, ma anche territori e storie. La sfida dei tortellini, da quelli di secoli fa fino a quelli di oggi, quella tra le carni toscane e le nostre, la riscoperta di una pasta, gli stianconi, che le ‘zdore di queste colline calavano direttamente nel paiolo all’interno del camino e condivano con aglio e patate". Oggi la delegazione di Castel San Pietro mette assieme anche Medicina, Monterenzio e Ozzano dell’Emilia. Non c’è più Castel del Rio, anche se conserva un lembo di vallata del Santerno, tra Fontanelice e Castel del Rio. "Vorremmo ‘cedere’ a Imola quella zona e magari ottenere Castel Guelfo", guarda già al futuro Stanzani la cui delega scadrà l’anno prossimo, e che ha idee chiare anche riguardo al suo, di futuro. "Vorrei avere se sarà possibile altri tre anni per portare a termine il lavoro iniziato".

Claudio Bolognesi