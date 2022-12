Vent’anni per la cultura Libro sull’archivio Mengoni

Due decenni di storia dell’Archivio ‘Giuseppe Mengoni’ di Fontanelice racchiusi in un libro. L’opera è curata dalla direttrice degli spazi museali Anna Maria Guccini e si intitola ‘Venti anni di archivio 2002-2022’ (Thèodolite Editore). Il volume, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ripercorre tutta l’attività svolta nelle sale al civico 22 di Piazza Roma. Studi, ricerche, tesi e pubblicazioni prodotte in quattro lustri attingendo da quei documenti donati dagli eredi dell’architetto al municipio di Fontanelice nel 1961. Un saggio patrocinato dal Nuovo Circondario Imolese, dalla Città Metropolitana dalla Regione.

"L’opera è stata presentata qualche giorno fa a studiosi, funzionari e cittadini – racconta il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. Un evento al quale hanno preso parte anche gli alunni della quarta elementare del paese. I bambini dei nostri istituti sono stati già protagonisti di un altro volumetto incentrato sulla figura del genio della vallata del Santerno". Da tempo, infatti, si lavora tra i banchi per riscoprire la vita e le opere di Mengoni. Un illustre concittadino a cui si deve il progetto della splendida Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. "Dagli anni ’80, gli elaborati appartenuti a Mengoni sono stati sottoposti a un articolato progetto di recupero, descrizione e valorizzazione – continua –. Un percorso sostenuto dall’allora Provincia di Bologna insieme all’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione al Comune ed alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna". Poi il taglio del nastro dell’archivio, a febbraio 2002, nella sede dell’ex palazzo comunale. Un autentico punto di riferimento per tanti laureandi. "Moltissime le tesi consultando fogli nel nostro archivio. Ma anche convegni e percorsi didattici con le scuole – sottolinea il primo cittadino –. I nostri obiettivi sono di far conoscere questo immenso patrimonio e vedere le sale museali sempre più frequentate".

Ecco perché, tra donazioni e fondi, si guarda con decisione al futuro: "Il biennio 2027-2029 coinciderà con le celebrazioni dei 150 anni dalla morte ed i due secoli dalla nascita di Mengoni – anticipa Meluzzi –. Sono in arrivo risorse (si parla di circa 13mila euro, ndr) per digitalizzare del tutto l’archivio". Ma c’è di più: "Le due recenti pubblicazioni delineano in modo chiaro la direzione intrapresa da questa amministrazione. Sviluppo, promozione e sostegno del museo – conclude –. Siamo al lavoro, con la banda di Castel del Rio e la scuola di musica di Fontanelice, per abbinare al celebre architetto perfino il fascino delle sette note. Mengoni è stato un personaggio a tutto tondo. Vogliamo creare anche un’associazione a lui dedicata".

Mattia Grandi