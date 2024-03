Ventesima edizione per il concorso Mario Visani

A Borgo Tossignano è partita la macchina organizzativa per il tradizionale concorso letterario ‘Premio Prof. Mario Visani’ giunto alla ventesima edizione. Un’iniziativa alimentata dal municipio del paese della vallata del Santerno in stretta sinergia con la Pro Loco borghigiana ed il gruppo ‘Amici della biblioteca’. Il modo migliore per rinverdire di anno in anno, dopo quel convegno datato 25 maggio 2002 che diede il via alla progettualità, la figura e l’opera del prof Visani. Un gigante, capace di ottenere apprezzamenti in tutta la penisola, tra insegnamento, critica letteraria e florida vena autoriale con tante pubblicazioni di letteratura, educazione civica, saggistica e poesie.

Un impegno continuo, che gli valse l’intitolazione della biblioteca locale, per la promozione della cultura che gli uffici del Comune salvaguardano con l’intento di favorire la lettura e la capacità di critica e di sintesi dei ragazzi. Sono proprio i più giovani i destinatari di un concorso rivolto agli studenti del IV e V anno della scuola secondaria residenti nell’area metropolitana felsinea o che frequentano istituti didattici sullo stesso territorio. Spazio, quindi, alla vena creativa per l’elaborazione di un breve saggio o di una recensione in stile giornalistico.

Tra i membri della giuria il presidente Renato Sartiani, la saggista Giuliana Zanelli, il dirigente del liceo scientifico ‘A. Righi’ di Bologna Fabio Gambetti, il giornalista Valerio Zanotti, l’ex responsabile dell’Archivio di Stato di Imola Liliana Vivoli, l’archivista Paola Mita e la vice sindaco Federica Cenni. In palio buoni libro per un importo complessivo di 600 euro da suddividere tra i primi tre classificati.

Ma come funziona il concorso? La commissione indica una rosa di sette libri d’autore italiano, in genere di narrativa o poesia, pubblicati nell’ultimo biennio. Titoli capaci di stimolare la scrittura dei candidati. Capolavori come ‘Piero fa la Merica’ (Einaudi) di Paolo Malaguti sul tema dell’emigrazione, la storia di un amore partigiano ‘L’Adria’ (Pendragon) di Bruno Giorgini, l’originale ‘L’invenzione di noi due’ (Einaudi) di Matteo Bussola e ‘Mille giorni che non vieni’ (Sellerio) di Andrej Longo. Ma pure ‘La bambina da oltre il confine’ (Il Battello a Vapore) di Lia Levi, i racconti intriganti di ‘Nomi di piume’ (Robin) di Muriel Pavoni e ‘Poesie però non troppo’ (Internopoesia) di Lorenzo Marangoni. Una volta ultimati, gli elaborati saranno da indirizzare entro il 30 aprile all’ufficio protocollo del municipio di Borgo Tossignano. Poi, venti giorni dopo, la commissione esprimerà il giudizio finale che sfocerà nella premiazione del 9 giugno.

Mattia Grandi