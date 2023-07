Ventidue anni di sorpassi, duelli e grandi emozioni

L’Enzo e Dino Ferrari di Imola è entrato nel calendario Superbike nel 2001 con le vittorie di Ruben Xaus e Regis Laconi. L’anno da incorniciare è quel 2002 che portò in riva al Santerno ben 100mila persone per assistere al duello mondiale tra la Ducati di Troy Bayliss e la Honda di Colin Edwards. ‘Texas Tornado’ conquistò l’alloro dopo una serie di sorpassi vietati ai deboli di cuore. Doppietta di Xaus nel 2003 poi quella di Laconi l’anno dopo. Vittoria di Vermeulen nel 2005 (titolo a Corser), e gara 2 annullata per maltempo. Barros e Bayliss, alla seconda affermazione iridata nella categoria, i dominatori della tappa imolese del 2006 prima della sosta, per lavori di ristrutturazione della Variante Bassa, fino al 2009 con la sfida Haga-Spies. Assoli romagnoli per il giapponese e per il compagno di squadra Fabrizio. Indelebile il terzo posto del compianto Marco Simoncelli su Aprilia in gara 2 con un entrata mozzafiato su Biaggi a pochi metri dal traguardo. Nel 2010 doppio successo di Checa (titolo nelle mani di Biaggi) mentre l’annata successiva sorrise al tandem Rea-Checa. Doppietta dell’imprendibile Checa nel 2012 poi quelle di Sykes e Rea. Ancora il bis d’autore del pilota nordirlandese nel 2015 e nel 2018 duplice capolavoro da gradino più alto del podio di Davies nel 2016 e nel 2017. Trionfo di Rea in gara 1 nel 2019 con la seconda manche annullata da un forte temporale.

m. g.