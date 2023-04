Ventimila pieghe in motocicletta

Prologo imolese per ‘Ventimila pieghe’, manifestazione mototuristica in programma da domani a sabato 29 aprile. In città è stato istituito il quartier generale della manifestazione e da qui partiranno le tre tappe che, dopo aver condotto i partecipanti alla scoperta di percorsi ogni giorno diversi, inediti, suggestivi e lontani dalle rotte più battute dal turismo, faranno poi ritorno a Imola.

Un percorso ogni giorno diverso, con itinerari top secret che saranno rivelati sera dopo sera attraverso le tabelle di marcia da tradurre poi sulle carte geografiche. Punti di riferimento per l’evento saranno piazza Matteotti, dove sarà montato il palco della presentazione, e l’Autodromo.

Prima della partenza della prima tappa, giovedì 27 aprile, ‘Ventimila pieghe’ effettuerà infatti due giri in parata del tracciato, prima del via vero e proprio, in piazza Ayrton Senna.

Sono circa 130 i motociclisti (tra guidatori e passeggeri) iscritti alla manifestazione, pronti a coprire i 925 chilometri del percorso, divisi in tre tappe di lunghezza pressoché equivalente, tracciati dagli organizzatori del Moto Club Motolampeggio di Roma.

Tutti sono animati dalla voglia di uscire dalle direttrici abituali del traffico e di conoscere ed esplorare il magnifico territorio italiano, percorrendo strade secondarie, suggestive, talvolta anche impervie ma possibilmente ricche di curve. La manifestazione si svolge sotto l’egida della Federazione motociclistica italiana.

‘Ventimila pieghe’ non è un raduno, non vede muovere contemporaneamente grossi gruppi di motociclisti: come da regolamento, dalla partenza si avvia una coppia di moto al minuto e dunque il ‘serpentone’ si allunga proprio come vuole lo spirito curioso e indipendente del mototurista.

"Nell’anniversario dei 70 anni dell’Autodromo, siamo impegnati a far vivere e conoscere la nostra città non solo al mondo delle quattro ruote ma anche delle due ruote – commenta l’assessore Elena Penazzi –. In questo caso, parliamo di una carovana di 150 persone. È un’altra ottima opportunità per Imola e la sua ricettività".