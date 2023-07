Vento, il cornicione caduto "Colpite anche le auto"

Il vento, la copertura del tetto si piega come un giornale, i coppi che cadono a terra ed ’esplodono’ dopo un volo da decine di metri. "E uno ha centrato la mia auto". Giancarlo Valdifiore mostra il fanale della sua Opel: nel foro ci passano quattro dita, "meno male che nessuno si è fatto male".

Ieri, il giorno dopo la tempesta di vento che ha spazzato la città, comincia la conta dei danni. Degli oltre settanta interventi dei vigili del fuoco nell’Imolese, quello sul tetto scoperchiato nella palazzina della Campanella è sicuramente uno dei più importanti. Fortuna ha voluto che le raffiche più forti si siano sfogate la mattina prestissimo, quindi con quasi nessuno in giro.

Non è in casa l’inquilino direttamente sotto alla pozione di tetto danneggiato, ma da quanto si apprende da fonti interne ai vigili del fuoco l’agibilità della casa è garantita. Intanto, l’area è transennata e le prime gru sono già state posizionate sotto al cornicione per i lavori di ripristino. "L’altra mattina (martedì, ndr) – prosegue Valdifiore –, ho sentito un gran baccano, sembravano tuoni, ma di pioggia avrà fatto appena due gocce. Poi, quando ho guardato all’insù, ho visto la copertura del tetto, piegata come la carta di una caramella". C’è un’impalcatura che sorregge una tettoia di fortuna, una piccola ’assicurazione’ per le attività ai piedi del palazzo. Un dentista e una sarta. "Quando sono arrivata qui ieri mattina (martedì, ndr) ho visto una distesa di coppi rotti e mi sono preoccupata – dice Anna Minardi, mentre lavora con ago e filo –. I negozi con queste impalcature davanti temo possano sembrare chiusi, ma la cosa non mi preoccupa fortunatamente perché lavoro su appuntamento". La priorità resta la sicurezza: "Spero che tutto venga ripristinato quanto prima – conclude –, anche se questa tettoia ci fa stare più tranquilli".

Gabriele Tassi