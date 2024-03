Vernice finisce nel rio durante i lavori nell’Autodromo di Imola

Imola, 1 marzo 2024 – Ore di apprensione, tra mercoledì sera e ieri mattina, per gli effetti indesiderati provocati dai lavori in corso ormai da settimane su vie di fuga e cordoli dell’Autodromo. Area Blu è infatti intervenuta per il deflusso di acqua piovana mista a vernice verde dai pozzetti all’altezza della curva delle Acque minerali nel rio adiacente, all’interno del parco. L’intervento è stato effettuato con un mezzo autospurgo e con un altro camion, per aspirare dal rio l’acqua di pioggia mescolata alla vernice.

Cosa era successo? L’abbondante pioggia di mercoledì ha portato via la parte superficiale della speciale vernice (ad acqua) che era appena stata data nella via di fuga nel tratto esterno della curva delle Acque minerali. Inoltre, per impedire che ulteriore acqua mista a vernice defluisse nel rio, sono stati posizionati degli appositi sacchi.

Ieri sono proseguite le operazioni di pulizia dei pozzetti, con una idropulitrice, in modo tale da ridurre il più possibile anche quello spazio di perdita.

"La situazione è sotto controllo – hanno assicurato in serata dal Comune –. Naturalmente il tutto è stato segnalato all’Arpae, per i controlli del caso".

Tutto finito? Macché. All’interno del parco delle Acque è stata anche divelta una staccionata, a quanto pare per consentire il passaggio dei mezzi. "Era l’unico modo per poter accedere al luogo nel quale intervenire – ricostruiscono sempre dal Municipio –. Verrà ripristinata appena le condizioni meteo lo consentiranno". Sulla questione è intervenuto ieri anche il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, che ha confermato la ricostruzione del Comune. "A seguito dei lavori in pista, in particolare della verniciatura delle vie di fuga in asfalto delle curve Acque Minerali, a causa della abbondante pioggia si è verificato un dilavamento di acqua piovana mista a vernice – riferisce Benvenuti –. Una volta accortisi di quello che era successo sono partite subito le operazioni di emergenza per bonificare lo sversamento accidentale, in collaborazione con Comune e Area Blu. Si è provveduto quindi immediatamente a rimuovere lo strato superficiale della vernice e a raccogliere l’acqua portandola in un centro autorizzato per lo smaltimento. Allo stato attuale Area Blu ci ha confermato che il rio interessato è stato bonificato e stiamo provvedendo a eliminare i residui di vernice".