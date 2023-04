Veronica Gioiellieri ai vertici di Asp

Cambio al vertice in casa Asp. Veronica Gioiellieri subentra a Renata Rossi Solferini alla guida del Consiglio di amministrazione dell’Azienda servizi alla persona. La nomina verrà annunciata a breve, ma è di fatto già ufficiale. Classe 1990, la nuova presidente di Asp esercita la professione di avvocato da gennaio 2018. Lavora in uno studio che ha sede in centro e fa parte della commissione Pari opportunità del Comune. Prenderà il posto, come detto, di Rossi Solferini, al timone del Cda di Asp da ormai 5 anni.

Tante le sfide che attendono la neo presidente Gioiellieri. La povertà sul territorio è in crescita. E sono tante le sollecitazioni che arrivano ogni giorno agli sportelli dell’Asp. Nei giorni scorsi, l’Azienda servizi alla persona ha approvato le graduatorie provvisorie e l’elenco delle domande escluse relative al bando sovracomunale per l’erogazione del contributo integrativo per l’affitto 2022 per i residenti nel circondario. In totale sono 1.493 le domande valide ammesse alla graduatoria provvisoria sulle 1.998 presentate per tutti i dieci comuni del territorio. In questa prima fase verranno assegnati i contributi a 827 domande in graduatoria per un importo totale di 1.087.430 euro. Ulteriori domande verranno soddisfatte dopo l’approvazione della graduatoria definitiva nel limite delle risorse regionali complessivamente disponibili, ammontanti a 1.263.913 euro.