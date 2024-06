Verso Bruxelles, l’ora della scelta. La vera sfida è l’affluenza. Oggi urne aperte dalle 7 alle 23

Urne aperte, da ieri pomeriggio, anche in città e nel circondario. Oltre che per le elezioni europee, in otto comuni del territorio su dieci (tutti tranne Imola e Castel del Rio) si vota pure per le amministrative. Ai seggi sono chiamati in 105.561, più della metà dei quali nella sola Imola. Si può votare fino a questa sera alle 23. Il primo dato da valutare sarà proprio quello relativo all’affluenza, che complice anche il weekend già estivo rischia di essere piuttosto bassa. Nel 2019, quando si votò solo in una giornata (domenica 26 maggio), a Imola si recò alle urne il 63,42% degli aventi diritto, contro il 68,10% di cinque anni prima. In termini assoluti, votarono 34.464 imolesi, di cui 16.978 uomini (64,90%) e 17.486 donne (62,02%). A Castel del Rio, anche all’epoca l’unico comune con Imola in cui non votava per le amministrative, l’affluenza finale fu del 61,16%. Anche in questo caso, si trattò di un leggero calo rispetto al 63,55% del 2014. Numeri più alti, nonostante la flessione generalizzate, ci furono invece nei Comuni più grandi, dove come detto si eleggeva però anche il sindaco: 71,01% a Castel San Pietro (74,35% nel 2014) e 70,66% a Medicina (73,30% cinque anni prima). La tornata del 2019 fu caratterizzata, per quanto riguarda le Europee, dall’exploit della Lega. A Imola il Carroccio, che partiva dal 3,4% del 2014, raggiunse infatti il 26,8%. Al contrario il Pd, pur confermandosi primo partito in città, si fermò al 36,7% contro il 58,4% di cinque anni prima (massimo storico di Matteo Renzi). Il M5s, che all’epoca amministrava Imola, si attestò come terza forza al 15,3% contro il 18,8% di cinque anni prima. Più staccate Forza Italia, che scese dal 9 al 5,5%, e Fratelli d’Italia (cresciuta dall’1,9 al 3,9%). Per quanto riguarda le amministrative, nel circondario ci furono invece ben poche sorprese.