Verso il congresso Pd, si presenta il comitato a favore di Bonaccini

Si presenterà domani al ristorante Arlecchino alle 18.30 il comitato castellano di sostegno della candidatura del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla segreteria del Pd. L’incontro sarà anche l’occasione per proseguire a raccogliere le firme a sostegno della candidatura. L’iniziativa sarà coordinata dal sindaco Fausto Tinti. Attesa anche la consigliera regionale Francesca Marchetti.

Sarà il primo cittadino Tinti ad aprire la serata, convinto che "il Pd è fatto da una grande comunità, appassionata, ricca di valori e forza, ed è tempo di rilanciare il suo ruolo, di rispondere ai bisogni delle persone, attraverso il confronto e la partecipazione". "Il comitato è aperto alla società civile – sottolinea Tinti – dove non saranno i singoli ad avere la meglio, ma l’impegno e le competenze per costruire uniti il nuovo volto del Pd". Diversi gli interventi in programma; tra gli altri, è annunciato anche l’assessore regionale Paolo Calvano, che già era stato protagonista e aveva condiviso la vittoria del percorso delle amministrative di Castel San Pietro Terme". Proprio Calvano terrà le conclusioni della di confronto e partecipazione. A seguire ci sarà un piccolo aperitivo offerto ai partecipanti.