Verso il ‘matrimonio’. Fondazioni unite, la fusione Imola-Lugo è pronta a decollare

Entra nel vivo il progetto di fusione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il piano, già approvato dai Consigli di amministrazione di entrambe le realtà, è destinato a decollare la prossima settimana. E questo nonostante l’operazione venga vissuta, per il momento solo a Lugo, con un certo scetticismo.

L’altra sera, la seduta del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo è infatti terminata, dopo alcune ore di discussione, con una fumata nera. Tutto rimandato a lunedì 6 novembre. Va detto che l’ente lughese è da anni in difficoltà. E che l’incorporazione con Palazzo Sersanti consentirebbe di conservarne l’operatività sul territorio e di risolvere la situazione debitoria che la connota ormai da anni.

Già nei giorni scorsi, però, quando la maggioranza dell’assemblea dei soci (organo con potere unicamente consultivo) ha dato parere favorevole al progetto, sono emersi alcuni dubbi sulla fusione. Tra i punti più contestati, l’assenza di soci in rappresentanza della parte lughese nell’assetto della nuova Fondazione.

Resta poi da chiarire l’ammontare delle erogazioni previste per favorire a livello nazionale i processi di fusione composto dalle somme derivanti dai crediti di imposta maturati e da un ulteriore contributo messo a disposizione da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). La cifra raggiunta, per la fusione lughese-imolese ammonta a 3,2 milioni di euro che, divisi nei cinque anni in cui è spalmato, prevedono la disponibilità di 800mila euro nel primo anno e il restante, suddiviso in rate uguali, negli anni successivi da utilizzare per il sostegno di iniziative e attività sul territorio dell’Unione della Bassa Romagna. Una cifra considerevole, ma che potrebbe essere ulteriormente elevata dal momento che, rispetto al totale delle somme messe a disposizione a livello nazionale per favorire le fusioni, pari a circa sei milioni di euro (all’anno), l’incorporazione delle fondazioni lughese e imolese pare sia l’unica prevista per il 2023.

Infine, c’è il dubbio relativo alle sorti del corso di laurea in Meccatronica dell’Università di Bologna, inaugurato a Lugo lo scorso anno, che potrebbe essere incamerato dall’analogo indirizzo (sempre dell’Alma Mater) sostenuto in riva al Santerno proprio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Il presidente dell’Acri, Francesco Profumo, ha definito "vicina" la fusione tra Imola e Lugo. "Sono dieci le fondazioni in situazione di crisi con una capitalizzazione inferiore ai 50 milioni e una riduzione della capacità erogativa del 30 per cento negli ultimi cinque anni", ha spiegato Profumo ricordando i parametri che ne definiscono lo stato di decozione.