Verso il Minardi day Ferrari di Villeneuve e tanti piloti in pista Sarà uno show da F1

Una monoposto che ha fatto la storia della Formula 1 a Imola. E che oggi, 43 anni dopo, gli appassionati potranno ammirare di nuovo da vicino. Anche la Ferrari 312 T5, nata dal genio di Mauro Forghieri, scenderà in pista alla settima edizione del Minardi Day di sabato 26 e domenica 27 agosto (biglietti in vendita su Ticketone).

Guidata da Gilles Villeneuve, la vettura partecipò al primo e unico Gran premio d’Italia corso in riva al Santerno nel 1980 anziché a Monza.

Il canadese debuttò nelle qualifiche con la nuova 126 C, prima Ferrari di F1 spinta da un sei cilindri turbo, scegliendo però di gareggiare con la 312 T5. Ma al sesto giro scoppiò uno pneumatico e Villeneuve perse il controllo, uscendo di pista e sbattendo contro il muro della chicane che anticipa la Tosa. Uno spaventoso incidente dal quale il pilota uscì illeso. Quella variante porta oggi il suo nome.

Mai così ricco il parco vetture del Minardi day, con oltre quattrocento esemplari iscritti, di cui venti Formula 1. L’intenso programma in pista è arricchito da numerose attività all’interno dell’area paddock. Sabato 26 alle 17.45, nella sala conferenze accessibile dalla scala E, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Meccanici, che gente’ (ingresso compreso nel costo del biglietto dell’evento) a cura di Siegfried Stohr (un nome che dice più di qualcosa agli appassionati...).

Numerose, sempre in sala conferenze, anche le presentazioni di libri. Sabato alle 10 tocca a ‘Giù la visiera e piede a tavoletta’, di Renata Nosetto. Alle 11 spazio invece alla consegna del premio Alboreto 2023 al giornalista Mario Donnini. A seguire, alle 12, spazio a ‘Imola, il romanzo dell’autodromo’, opera di Pino Allievi. Nel pomeriggio, alle 14.30, presentazione de ‘24 Ore di Le Mans - 100 anni di una corsa leggendaria’ di Donnini. Ospiti d’onore, oltre allo stesso Donnini, anche Giorgio Serra in arte ‘Matitaccia’, l’editore Stefano Nada ed Emanuele Pirro, pilota di F1 e Turismo, vincitore di cinque edizioni della 24 Ore.

E ancora, alle 15.30, presentazione del volume ‘Hailwood e la Ducati al Tt - La più bella storia del motorsport’ sempre di Donnini. Alle 16.30 tocca invece a ‘Belli e dannati - Erano giorni che tutti avevano vissuto’ di Luca Dal Monte. Doppio appuntamento domenica 27: alle 11 la presentazione del libro ‘Ferrari - Le Gran turismo da corsa’ di Massimo Campi e alle 12 ‘Esport e sim-racing: business e aspetti legali’.

Nel frattempo, ufficializzata ieri la lista dei protagonisti attesi all’evento dedicato al Circus che fu. Oltre trenta tra campioni e grandi nomi del motorsport arriveranno all’Enzo e Dino Ferrari. Gli ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Laurent Mekies; Alessandro Nannini; Alister Yoong (figlio di Alex Yoong e oggi protagonista del Campionato italiano Gt); Angelo Ancherani; Arturo Merzario; Benito Battilani; Beppe Gabbiani; Bruno Giacomelli; Carlo Facetti; Emanuele Pirro; Fabio Babini; Francesco Bergami; Gabriele Lancieri; Gianni Giudici; Gianni Morbidelli; Giorgio Francia; Giovanna Amati; Giovanni Lavaggi; Luca Badoer; Marco Apicella; Massimo Ciccozzi; Miguel Angel Guerra; Niccolò Piancastelli; Paolo Delle Piane; Riccardo Patrese; Roberto Farneti; Roberto Ravaglia; Sergio Campana; Thierry Boutsen; Thomas Biagi. Tra i protagonisti anche Brenda Vernon, segretaria storica di Enzo Ferrari.

Non mancheranno nemmeno i possibili campioni di domani: Brando Badoer, Lorenzo Patrese, Mattia Bucci, Thomas Baldassarri e Giacomo Pedrini. Insomma, un ponte perfetto tra passato e futuro per un evento che si annuncia come al solito ricco di emozioni.