Verso il Minardi day "Quindicimila presenze E così chi si lamenta sarà accontentato"

di Enrico Agnessi

Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, sabato 26 e domenica 27 agosto in Autodromo ci sarà la settima edizione del Minardi day. Mancano due settimane, come vanno i preparativi?

"Siamo soddisfatti, anche se un po’ affaticati. L’impresa non è piccola, anzi cresce anno dopo anno attraverso una manifestazione che vede pieni già oggi tutti gli spazi per le vetture in pista".

Quante ne vedremo?

"Oltre 400, di cui più di venti Formula 1. E ci saranno anche quest’anno piloti importanti, aspettiamo solo le conferme definitive. Abbiamo cercato di migliorare l’accoglienza. Più di cento vetture prenderanno parte al Festival Aci storico, un ottimo riscontro. Stiamo crescendo anno dopo anno, ma bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo".

Lo scorso anno le presenze nei due giorni furono 13mila. Si punta a tornare alle 15mila del 2019, ultima edizione pre-pandemia?

"L’obiettivo potrebbe essere quello. E sarebbe un record quasi insuperabile, visto che non possiamo fare entrare tanta gente in più nel paddock. Anzi, apriremo due tribune proprio per consentire agli appassionati di vedere meglio le auto sfrecciare in pista. Puntiamo a raggiungere comunque un ottimo risultato in termini di presenze, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le prevendite hanno avuto una buona partenza, meglio di così credo che non si possa fare. E anche il territorio, che sempre si lamenta, credo sia contento. Mi risulta non sia facile trovare una soluzione alberghiera in quel periodo...".

L’Historic Minardi day segnerà anche per il 2023, come ormai tradizione, l’avvio della seconda parte della stagione dell’Autodromo. La prima quest’anno è stata particolarmente difficile, con l’annullamento per esempio del Gran premio di Formula 1. Potesse tornare indietro, farebbe qualcosa di diverso?

"Impossibile: abbiamo avuto frenate brusche non dipendenti da noi. E ho paura che, andando avanti così, bisognerà fare i conti con stagioni sempre meno prevedibili. Il primo semestre del 2023, nonostante difficoltà e annullamenti, è stato positivo dal punto di vista economico. Ed è quello che mi viene chiesto di fare come amministratore. Poi ci sono dei cicli: nel nostro sport, le annate non sono tutte uguali. Guardi la Le Mans: qualcuno ha gridato allo scandalo per il suo annullamento, invece sarà qui nel 2024 anche se non avrebbe dovuto esserci. E il prossimo sarà un anno estremante impegnativo, inizieremo a programmarlo già dai primi di settembre".

Il suo mandato da presidente del Consiglio di amministrazione di Formula Imola scade però alla fine di quest’anno. O meglio, dopo l’approvazione del bilancio 2023, che avverrà qualche mese dopo. Poi cosa succederà?

"È un problema che si affronterà a tempo debito. Sono un professionista, credo di averlo dimostrato. E resterò tale fino all’ultimo giorno. Non è una cosa che dipende solo da me, sarà una valutazione da fare al momento della scadenza del contratto. Per il momento non ho preso nessuna decisione, né tantomeno mi è stato chiesto nulla sul futuro. Abbiamo davanti ancora mesi difficili, gli imprevisti sono tanti e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Sono moderatamente ottimista sulla possibilità di chiudere un 2023 ‘sano’; nel frattempo lavoriamo nel modo migliore anche per programmare il prossimo anno".