Verso il Natale fra Presepi viventi e musica

È iniziato il conto alla rovescia per assistere alla magia dei presepi viventi nella vallata del Santerno. Si parte domani da Piazza Roma a Fontanelice con inizio della rappresentazione, che percorrerà le vie del paese, in agenda alle18.45 grazie alla Pro Loco. Un’iniziativa che da tempo accomuna gli sforzi di tante realtà dell’abitato di collina come gli istituti scolastici, la parrocchia di San Pietro Apostolo, l’Avis, il Comitato I Sapori in Piazza e la Compagnia dei Contrasti. Da non perdere il ricco prologo con gli alunni della scuola primaria impegnati nello spettacolo ‘Diamo una mano alla pace’, gli zampognari di Monte San Pietro, l’apertura degli stand gastronomici e la possibilità di visitare il museo Mengoni e il centro storico. Senza dimenticare, sempre nel pomeriggio, il laboratorio in biblioteca per costruire l’addobbo natalizio dei sogni. Il giorno successivo il fascino della natività in carne e ossa avvolgerà anche la piazza Cavalli di Casalfiumanese. Una bella comunione d’intenti tra amministrazione, parrocchie di San Gregorio Magno e San Luca Evangelista, scuola Maria Immacolata, Pro Loco e varie comunità religiose della zona per dare vita a un momento suggestivo e pieno di emozione. Il tutto anticipato, a partire dalle 15.30, dall’opportunità di una visita guidata al centro e alla splendida Villa Manusardi in attesa di ascoltare i canti dei bambini e partecipare al corteo.

Conclusione di giornata all’insegna del gusto allo stand gastronomico ed i dolcetti, offerti da Avis, che Babbo Natale distribuirà ai più piccoli. Lo stesso giorno alle 18 in Sala Magnus a Castel del Rio, infine, musica con il pianoforte di Stefano Bernabei per il brindisi di buone feste con buffet.

