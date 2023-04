Verso la Fiera agricola Aperte le iscrizioni all’evento di giugno "Sarà la festa di tutti"

Inizia il conto alla rovescia in vista della Fiera Agricola del Santerno. Sono infatti aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione della manifestazione, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno nel complesso Sante Zennaro.

Organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio utenti Canale dei Molini, l’evento si snoderà anche quest’anno lungo una superficie espositiva di 4mila metri quadrati coperti e 60mila scoperti, offrendo una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari delle aziende produttrici, senza dimenticare la mostra mercato del vivaismo, le macchine e attrezzature per l’agricoltura, i prodotti per il giardinaggio e la zootecnia.

A tutto questo si aggiunge l’area dedicata alle mostre delle razze autoctone dell’Emilia-Romagna, che quest’anno vedrà in programma la Rassegna interprovinciale delle Razza Bovino Romagnolo, la mostra interregionale della Razza Asino Romagnolo e la Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano. Un evento, quello della Fiera agricola del Santerno, entrato ormai stabilimente nel cuore del pubblico. E che è stato capace l’anno scorso di raggiungere la cifra record di 50mila visitatori.

La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata, entro il 15 aprile per i comitati storici delle sagre tradizionali del circondario ed entro il 30 aprile per le altre categorie di operatori, compilando il modulo disponibile online sul portale Visitare Imola.

Le aziende agricole avranno a disposizione 70 postazioni. I titolari di vivai e simili potranno invece contare su 15 spazi, mentre le attività specializzare in macchinari, attrezzature e prodotti su 25. Dieci le postazioni per gli allevatori di avicoli, colombi, uccelli ornamentali, conigli e cavie; cinque quelle per gli artigiani legati alla tradizione rurale ed enogastronomica, altrettanti per i titolari di pubblicazioni inerenti al tema agricolo e per i birrifici.

Sei le postazioni per associazioni impegnate nella promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nella tutela dell’ambiente e nel contrasto allo spreco alimentare; sette quelle per i comitati storici delle sagre tradizionali del circondario. A breve verrà pubblicato anche l’apposito bando per la selezione della gestione del bar e delle gelaterie

"La macchina organizzativa è pienamente attivata – sottolinea Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura –. Anche per questa edizione, l’undicesima, mi aspetto un grande interesse pure da parte degli operatori legati al settore agricolo, oltre che dal pubblico, come nelle precedenti. La Fiera raccoglie ogni anno decine di migliaia di persone, con intere famiglie, è un momento atteso dalla città e anche da fuori territorio. Per questo, stiamo preparando un programma che sappia abbinare ai momenti tradizionalmente più noti e apprezzati, anche alcune novità per rendere sempre più coinvolgente la manifestazione, che è pensata per tutta la famiglia".