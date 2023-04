Verso la prima udienza Palazzo Calderini pronto alla riapertura "Obiettivo raggiunto"

di Enrico Agnessi

Prima udienza lunedì 8 maggio, inaugurazione ufficiale una settimana più tardi. È questo il piano per la riapertura di Palazzo Calderini, storico immobile nel cuore del centro storico. Dopo dieci anni di chiusura forzata, e al termine di una lunga serie di lavori, l’ex sede distaccata del tribunale di Bologna diventerà la nuova sede del Giudice di pace, nonché una prestigiosa casa per l’associazione degli avvocati imolesi. Infine, l’edificio di via Cavour ospiterà anche alcuni uffici comunali, destinati in particolare al settore della cultura e del sociale.

"La riqualificazione è stata lunga e impegnativa – conferma il sindaco Marco Panieri –. Un investimento di 420mila euro che ha riguardato vari aspetti, compreso l’efficientamento energetico. L’edificio è stato allacciato al teleriscaldamento ed è stato oggetto di numerosi lavori, ma ora l’operazione può dirsi finalmente conclusa. L’obiettivo è stato raggiunto e siamo davvero contenti, come amministrazione comunale, di riconsegnare questo spazio così importante alla città".

L’ultimo atto della vita pubblica di Palazzo Calderini risale ormai all’estate del 2013. "L’udienza è tolta", titola quel giorno il Carlino raccontando il brindisi di commiato al quale prendono parte gli avvocati imolesi e l’allora assessore Marco Raccagna. Il motivo dell’addio è la riforma della Giustizia voluta dall’ex guardasigilli Paola Severino, che pochi mesi prima aveva tagliato un migliaio di piccoli tribunali in tutta Italia. La commozione è tanta, ma subito si fa largo l’idea di riportare al più presto in vita quegli spazi carichi di storia e di ricordi, che già nel 1897 ospitavano la Pretura, trasferendo il Giudice di pace da via Pertini (zona ex Cogne). Bisognerà attendere quasi dieci anni.

Nel 2016 c’è una prima riqualificazione del complesso. Per un po’ viene perfino accarezzata l’idea di vendere l’immobile (valore di mercato stimato al tempo attorno agli 750mila euro), poi l’ex sindaca Manuela Sangiorgi ipotizza di utilizzare gli spazi in via Cavour come nuova sede degli uffici del settore Urbanistica. Infine, con il cambio di Giunta nel 2020, il ritorno al progetto Giudice di pace per mantenere la vocazione originaria di Palazzo Calderini, un luogo nel quale fin dal ‘500 si stipulavano atti di giustizia pubblica.

Servono però altri lavori. Il Comune decide di rimettere a posto anche 4 ulteriori stanze al piano terra, non previste nel progetto di recupero iniziale. Quindi nuova pavimentazione, impianti per la rifunzionalizzazione dei locali e risanamento di intonaci e infissi.

Nel frattempo, in vista della sua riapertura, l’immobile dell’ex Pretura viene anche allacciato al teleriscaldamento. Ma è una corsa a ostacoli che vede impegnati, oltre al sindaco Panieri, anche l’assessore Pierangelo Raffini. A inizio 2022, quando i rinvii non stanno già più nelle dita di una mano, si conta ancora di inaugurare l’immobile riqualificato in aprile. I noti problemi che affliggono il settore edile, tra rincari e materiali sempre più difficili da reperire, rallentano però ancora una volta i lavori. A quel punto il calendario dice settembre-ottobre; in realtà non sarà così. Serviranno infatti ancora più di sei mesi di lavori, ma adesso ci sono finalmente data e programma ufficiale della riapertura.