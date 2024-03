Verso la sfida del voto. Il centrodestra punta sul civismo: "Presto il candidato"

A Castel Guelfo c’è fermento in proiezione della prossima tornata elettorale amministrativa. Dopo l’annuncio della ricandidatura del sindaco Claudio Franceschi per il centrosinistra (che domani alle 10.30 darà il via alla sua campagna elettorale con un flash mob, ndr), nelle ultime ore è uscita allo scoperto anche la nuova associazione culturale ’Progetto Castel Guelfo’ che questa sera alle 20.45 in municipio alzerà il velo sul proprio percorso civico.

E sempre in tema di civismo prepara il terreno anche il Centrodestra per compiere "un passo avanti per il bene della comunità guelfese", come riporta una nota stampa diffusa ieri. Idee chiare: "Un’opportunità che, andando oltre ai simboli, vuole essere trasversale e aprire le porte anche a quei cittadini che, pur riconoscendosi nell’area progressista nel voto nazionale ed europeo, sono pronti a condividere un progetto amministrativo alternativo a quello attuale - spiegano Diego Baccilieri, Francesco Sassone, Nicolas Vacchi per FdI, Matteo di Benedetto e Cristiano Di Martino per la Lega e Morris Battistini, Nicola Stanzani e Valentina Castaldini per FI -. Siamo già al lavoro su un programma condiviso che potrà essere arricchito con proposte e suggerimenti dei cittadini. Troveremo presto anche il candidato che saprà realizzarlo".

Un fronte compatto che non risparmia la frecciatina ai vertici di ‘Progetto Castel Guelfo’: "L’invito della presidente dell’associazione al dialogo con le forze alternative alla giunta Franceschi? Fa sorridere – spiegano -. Per l’ultima volta diamo la nostra disponibilità al confronto ma solo attraverso un dibattito leale, schietto e sincero, senza porre alcun tipo di veto. Ci è stato chiesto di accettare supinamente candidature scelte a tavolino e regole che di liberale hanno ben poco. Una resa incondizionata che forze liberali come le nostre non potranno mai accettare".

Evidente, ormai, la frattura tra due realtà che nelle settimane passate hanno provato a trovare l’intesa: "Non possiamo rinunciare a rappresentare i nostri elettori – puntualizzano gli esponenti del centrodestra – e lasciare a una lista che fino ad ora ha mostrato atteggiamenti radicali che non fanno parte della nostra storia e di quella di cittadini liberali, conservatori, popolari e cattolici il compito di fronteggiare l’attuale maggioranza". E si guarda già avanti: "Le parole d’ordine saranno competenza e dialogo - concludono i vertici provinciali e regionali del centrodestra -, gli slogan e le ricette facili li lasciamo ad altri. Così riconquisteremo la fiducia di chi si è allontanato dalla politica e dalla vita di comunità".