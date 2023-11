Verso le Comunali. Franceschi cerca il bis: "Abbiamo seminato. Ora voglio raccogliere"

Sciolte le ultime riserve, Claudio Franceschi (nella foto) lancia la sua candidatura bis alla guida del municipio di Castel Guelfo. Il sindaco in carica, che fu eletto a maggio 2019 grazie al 48,9% di preferenze raccolte dalla lista civica ‘Insieme per Castel Guelfo’ a trazione centrosinistra, scopre le carte.

Franceschi, una scelta non scontata.

"Una decisione complessa e meditata. Questi quattro anni e mezzo, che hanno inanellato una serie di eventi inediti su scala mondiale e locale come pandemia e alluvione, hanno richiesto molte energie".

Ritmi, ansie e tensioni sfociati anche in un suo serio problema di salute.

"Un momento personale molto delicato perché con la salute non si scherza. Ho avuto paura ma ora il peggio, fortunatamente, è dietro le spalle".

Cosa l’ha spinta a focalizzare l’idea di un nuovo mandato?

"Il forte desiderio di vedere materializzati gli sforzi profusi. Spirito di servizio e umiltà sono alla base di tutto. I positivi sviluppi dell’accordo di programma sulla grande logistica specializzata nell’hub metropolitano San Carlo (è attesa a breve la sottoscrizione della convenzione dopo l’ok del sindaco metropolitano Lepore, ndr) mi hanno dato l’impulso decisivo perché siamo al cospetto di una svolta strategica epocale per il paese".

Non solo.

"Abbiamo seminato tanto e bene, non volevo privarmi della gioia del raccolto. Dal comparto della logistica alla riqualificazione delle ex cantine Fabbri. Poi lo spostamento del campo sportivo in via Volta, entrambi gli interventi partiranno tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024. Senza dimenticare il project financing per il restyling dell’illuminazione pubblica e la valorizzazione del patrimonio Erp. Quasi 10 milioni di euro di investimenti per migliorare Castel Guelfo".

Come sarà la sua lista di centrosinistra?

"Certo l’appoggio di Pd e Psi. Spazio, poi, a tanto civismo con un comitato ad ampio raggio che lavorerà al programma. Vogliamo intercettare quanti più cittadini possibili. Persone che credono nei nostri valori, nelle nostre proposte e nelle nostre idee".

Centrosinistra che regge sul territorio ma il governo è in mano ad una destra in ascesa un po’ ovunque.

"Un contesto storico diverso da quello di cinque anni fa. Io, però, ho visto sindaci di centrosinistra al lavoro senza sosta per tenere testa a pandemia, rincari energetici e alluvione. Per non parlare degli sforzi messi in campo per intercettare i fondi del Pnrr e gli investimenti pubblici, passaggi vincolanti per migliorare il territorio. La gente sa dove guardare prima di decidere di cambiare".

La volta scorsa, però, l’opposizione le fece un regalo correndo in modo disgiunto.

"I voti non si sommano e chi scelse di correre in modo autonomo lo fece in coerenza con quanto professato. Rimarrei stupito dinanzi a scenari diversi. Noi, comunque, faremo la nostra gara".

E i problemi nella sua giunta che portarono ad una mezza rivoluzione degli effettivi?

"Le difficoltà arrivano anche all’interno delle migliori famiglie. Non sempre le idee e i punti di vista combaciano nel tempo, ma non serbo rancore. Il bene dei cittadini è la nostra stella polare".

Ha parlato di quanto fatto. Cosa resta, invece, da fare?

"Il programma di manutenzione stradale partirà tra la primavera e l’estate del 2024 perché quelle risorse, tra impiego di avanzi e variazioni di bilancio, sono state assorbite dai vertiginosi aumenti dei costi delle materie prime dei bandi già siglati con scadenze perentorie".

Mattia Grandi