’Very Slow’ scalda i motori Una manifestazione tutta da gustare In vetrina le eccellenze del territorio

Vivere lenti, vivere meglio. Torna anche quest’anno ’Very Slow’, la manifestazione dedicata al buon vivere a ritmi, appunto, slow, e torna in un’edizione che vedrà tante (riuscite) conferme ereditate dalle ultime edizioni che, nonostante la pandemia, sono proseguite all’insegna della costruzione di nuove partnership e nuove introduzioni. Per la versione 2023 di ’Very Slow’ è stato scelto il week end post pasquale, ovvero quello del 15 e 16 aprile, per una due giorni che sarà come sempre ricchissima di proposte che verranno snocciolate al pubblico nelle prossime settimane di avvicinamento all’evento.

Anche senza entrare nei dettagli delle singole giornate, però, dalla Giunta che ha approvato lo schema dell’edizione dell’anno scorso si scorgono già importanti conferme. Una di queste è legata all’adesione che nel 2020 il comune termale diede all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, adesione che avrà appunto una ricaduta proprio sulla manifestazione castellana di primavera giunta ormai alla 17esima edizione. Anche quest’anno, infatti, la partecipazione alla fiera di ’Very Slow’ verrà estesa anche i rappresentanti delle Città dell’Olio, con ognuna delle aderenti che potrà approfittare della ‘gita’ in riva al Sillaro per promuovere le proprie eccellenze enogastronomiche, turistiche, artigianali e turistiche, con particolare riferimento al settore olivicolo.

Detto che anche quest’anno la manifestazione rientrerà nel Progetto ’Outdoor Tours’ approvato dalla Città metropolitana di Bologna (che contribuirà economicamente all’evento), a ’Very Slow’ 2023, oltre alle città dell’Olio e a quelle che fanno parte delle ’CittàSlow’ italiane, un focus particolare sarà dedicato anche a quegli operatori specializzati del settore di eccellenze enogastronomiche, alimentari e di produzione agricola, con particolare riferimento ai prodotti a Km zero, che troveranno spazio nell’ormai collaudatissimo ’Borgo dei sapori’.

Un Borgo dove, naturalmente, anche Castel San Pietro metterà in vetrina le sue eccellenze, con in primo piano i formaggi e il miele, grande protagonista quest’ultimo anche grazie agli appuntamenti organizzati dall’Osservatorio Nazionale del Miele che ha sede in città. Tra le conferme importanti, poi, c’è la partnership con l’Istituto Alberghiero ’Bartolomeo Scappi’, scuola sempre più legata a doppio filo con la città che lo ospita.

Claudio Bolognesi