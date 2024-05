Vettel, un tributo a Senna. Correrà al Gran Premio sulla McLaren del campione

L’epilogo delle celebrazioni per i 30 anni della morte di Ayrton Senna, cominciate due settimane fa con l’enorme striscione srotolato per la prima volta dalla torre dell’Autodromo in vista della partenza della tappa imolese del Mondiale Endurance, coinciderà con l’evento-clou della stagione 2024 dell’Autodromo.

In occasione del Gran premio di Formula 1 del 19 maggio, infatti, l’ex pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, guiderà la McLaren MP4/8. È la monoposto con cui il campione brasiliano gareggiò nel Mondiale del 1993, che sarebbe stato l’ultimo di Senna con la McLaren prima del suo passaggio alla Williams per la stagione successiva.

"Ayrton Senna non era solo un campione che apprezzavo moltissimo perché era uno dei migliori piloti che avessi mai visto, ma era anche un uomo di grande empatia – ha dichiarato Vettel al sito della Formula 1 rivolgendosi direttamente ai tifosi –. Sono passati 30 anni dal suo incidente e vorrei rendere omaggio ad Ayrton. Sarò a Imola per il Gran premio per guidare la sua vettura, la McLaren MP4/8. Spero di vedervi domenica 19 maggio".

Quello di Vettel, per il quale si parla da tempo di un ritorno in Formula 1 dopo l’addio del 2022, non resterà l’unico omaggio del Circus a Senna in occasione del Gran premio di Imola. Il primo è già arrivato nelle scorse settimane, quando è stato presentato il poster della gara che riprende anche i colori del casco di Ayrton. E altri ne seguiranno durante il weekend imolese. Del resto, da quando la Formula 1 è tornata in città, nel 2020, i grandi protagonisti della nuova generazione di piloti che non ha conosciuto Senna ne hanno spesso onorato la memoria con una visita al monumento all’interno del parco delle Acque minerali.