Imola, 16 ottobre 2019 - Era sembrato evidente fin da subito che la riorganizzazione delle linee urbane degli autobus, varata nelle scorse settimane dalla Giunta, avrebbe avuto bisogno di un po’ di tempo per essere assimilata in pieno dagli utenti. In pochi si aspettavano però che sarebbe servito un periodo di familiarizzazione con i nuovi percorsi anche per i pur bravi (anzi encomiabili nel loro lavoro, in tempi in cui sui mezzi pubblici tutti urlano al cellulare) conducenti dei mezzi di Tper.

Ieri mattina attorno alle 9 un autista della rinnovata Linea 2, che collega in maniera circolare la Pedagna alla stazione ferroviaria, e quest’ultima al quartiere Campanella, ha letteralmente sbagliato strada finendo in via Appia, nel cuore del centro storico. Il problema è che il bus in questione, una volta arrivato in prossimità di un ristringimento della carreggiata dovuto alla presenza da un lato di un paio di parcheggi per disabili e dall’altro del dehors di un locale, ha urtato uno degli ombrelloni che riparano dal sole i clienti seduti ai tavolini.

Alla fine, comunque, solo tanta paura (sul mezzo c’erano alcuni passeggeri) e qualche lieve danno. Ma fortunamente nessun ferito. Cosa ci faceva però un autobus, di fatto contromano, in un pezzo di città solitamente riservato a bici, pedoni e pochissime vetture appositamente autorizzate? Come già accennato, l’autista ha semplicemente sbagliato strada. Una volta arrivato in via Emilia, all’altezza della farmacia dell’ospedale, avrebbe dovuto svoltare a sinistra in via Orsini e, seguendo il nuovo senso di marcia, transitare davanti alla palestra Savonarola, immettersi lungo viale Carducci e da lì raggiungere la stazione ferroviaria attraverso viale Andrea Costa.

Peccato che il conducente del mezzo della linea 2, che non aveva mai compiuto quel tragitto, all’incrocio tra le vie Emilia e Orsini abbia tirato dritto. E anziché fare il ‘giro lungo’, giunto nel tratto di via Appia più vicino all’Orologio ha provato direttamente la risalita fino in stazione. I risultati sono quelli sopra descritti: dopo essere riuscito a lasciarsi alle spalle piazza Caduti per la Libertà, e ad aver percorso alcune decine di metri in mezzo a passanti evidentemente sorpresi dalla presenza del mezzo, è arrivato al momentaneo ‘capolinea’ rappresentato dal dehors. A quel punto, una volta constatato il danno e fatti scendere i passeggeri, qualche imolese di buona volontà deve avergli indicato la via corretta per raggiungere la stazione: più lunga, certo; ma anche decisamente più sicura e priva di slalom tra i tavolini del centro storico. Insomma, si potrebbe quasi parlare di lieto fine cosiderando che la conta dei danni poteva essere molto più pesante.