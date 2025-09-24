Via Bicocca, l’ok all’allargamento atteso in Consiglio

Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino all’incrocio con via Selice. L’intervento sarà dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e urgente, con apposizione del vincolo espropriativo e variante agli strumenti urbanistici.

Elemento centrale è che l’opera sarà interamente a carico dei soggetti convenzionati, senza oneri per il Comune. La spesa complessiva ammonta a quasi 760mila euro, di cui oltre 152mila coperti tramite scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, a cui si aggiungono indennità per espropri, spese tecniche, imprevisti e oneri fiscali.

Il progetto, redatto dall’architetto Gian Paolo Lucchi per Cantina Colli Romagnoli e Terremerse, riguarda l’ambito N41 ‘Nuova Pempa’, già previsto nel precedente Piano regolatore e confermato dal Psc e dal Rue del 2015. La convenzione urbanistica del 2005 prevedeva la realizzazione a carico dei privati del parcheggio pubblico, completato nel 2006, e dell’ampliamento stradale rimasto finora incompleto.

Il percorso amministrativo è iniziato nel 2019, con la conferenza di servizi e l’acquisizione dei pareri di Soprintendenza, Area Blu, Hera e Hera Luce. Negli anni successivi il progetto è stato aggiornato più volte per recepire prescrizioni e osservazioni.

Le procedure di esproprio interesseranno aree private di cittadini e società, tra cui Cefla, Naldi Immobiliare, Fraer Leasing e Immobiliare Ceba, con applicazione delle norme di urgenza previste dal Testo unico sugli espropri. Eventuali verifiche archeologiche saranno a carico dei soggetti convenzionati.

Con l’approvazione del Consiglio, Area Blu riceverà la delibera per gli adempimenti tecnici e amministrativi. Tutti i costi saranno sostenuti, come detto, dai privati.