Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Traffico a BolognaMigliori pizzerieData zero VascoTavolata recordMensa elementariCrisi d'azienda
Acquista il giornale
CronacaVia Bicocca, l’ok all’allargamento atteso in Consiglio
24 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Via Bicocca, l’ok all’allargamento atteso in Consiglio

Via Bicocca, l’ok all’allargamento atteso in Consiglio

Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino...

Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino...

Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino...

Per approfondire:

Il Consiglio comunale darà domani il via libera all’allargamento di via Bicocca e alla realizzazione di una pista ciclopedonale fino all’incrocio con via Selice. L’intervento sarà dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e urgente, con apposizione del vincolo espropriativo e variante agli strumenti urbanistici.

Elemento centrale è che l’opera sarà interamente a carico dei soggetti convenzionati, senza oneri per il Comune. La spesa complessiva ammonta a quasi 760mila euro, di cui oltre 152mila coperti tramite scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, a cui si aggiungono indennità per espropri, spese tecniche, imprevisti e oneri fiscali.

Il progetto, redatto dall’architetto Gian Paolo Lucchi per Cantina Colli Romagnoli e Terremerse, riguarda l’ambito N41 ‘Nuova Pempa’, già previsto nel precedente Piano regolatore e confermato dal Psc e dal Rue del 2015. La convenzione urbanistica del 2005 prevedeva la realizzazione a carico dei privati del parcheggio pubblico, completato nel 2006, e dell’ampliamento stradale rimasto finora incompleto.

Il percorso amministrativo è iniziato nel 2019, con la conferenza di servizi e l’acquisizione dei pareri di Soprintendenza, Area Blu, Hera e Hera Luce. Negli anni successivi il progetto è stato aggiornato più volte per recepire prescrizioni e osservazioni.

Le procedure di esproprio interesseranno aree private di cittadini e società, tra cui Cefla, Naldi Immobiliare, Fraer Leasing e Immobiliare Ceba, con applicazione delle norme di urgenza previste dal Testo unico sugli espropri. Eventuali verifiche archeologiche saranno a carico dei soggetti convenzionati.

Con l’approvazione del Consiglio, Area Blu riceverà la delibera per gli adempimenti tecnici e amministrativi. Tutti i costi saranno sostenuti, come detto, dai privati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata