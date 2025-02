"Via Cardinala, lavori senza fine"

"Sappiamo che hanno iniziato a fare dei lavori nei fossi, ce ne sono ancora alcuni chiusi dall’alluvione e quindi questo è un bene, ma bisognerebbe non sottovalutare il lavoro di alcune strade". Irene Curcio, residente di Spazzate Sassatelli, segnala alcune problematiche ancora preesistenti nella frazione. La zona ha ancora i lasciti delle ingenti piogge che la hanno colpita a maggio 2023. "Tutta la via Merlo è da rifare, è completamente distrutta – dice –, e anche la via Cardinala è da finire, anche se so che hanno cominciato. Speriamo facciano presto, perché comincia ad essere un vero e proprio disagio".