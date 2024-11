Via Corlo, incontro con il comitato: "Il Comune ha chiesto chiarimenti"

Incontro tra Comitato ‘Comicorlo’ e la sindaca Francesca Marchetti sulla destinazione d’uso della cava di via Corlo, che potrebbe presto diventare un parco fotovoltaico, rivoluzionando dunque il futuro di un’area per la quale nel recente passato si ipotizzava la trasformazione in riserva naturale. All’incontro avvenuto lunedì erano presenti i rappresentanti del ‘Comicorlo’, costituitosi poche settimane fa per rendere partecipi i cittadini dei problemi ambientali del territorio, e le istituzioni del Comune, con la sindaca Francesca Marchetti in testa, accompagnata dall’assessore all’Ambiente e da dirigenti dell’Ufficio Tecnico.

Il comitato ha battuto sul tasto del valore naturalistico della zona dove insiste l’ex cava, e sul progetto di rinaturalizzazione avrebbe compreso anche le vasche di espansione del torrente Sillaro. Le istituzioni hanno spiegato che, nel tempo, sono cambiati i piani regolatori e come l’attenzione si sia spostata sulla situazione energetica e i cambiamenti climatici, dando la precedenza alla realizzazione di impianti fotovoltaici, posto che il Comune non avrebbe comunque la possibilità di opporsi all’eventuale intenzione della proprietà della cava di installare impianti fotovoltaici. "Al momento comunque – scrive il Comitato a margine dell’incontro -, è stato rimarcato dall’ufficio tecnico che sono in corso solo le richieste di modifica agli elettrodotti presenti in zona e la presa visione del progetto per la costruzione di una centrale elettrica per la gestione dei vari impianti del territorio. La nostra richiesta è quella di avere garanzie sul controllo dell’attività di costruzione degli impianti affinché venga assicurata la sicurezza del territorio in tema di salute pubblica e la correttezza degli interventi di rinaturalizzazione del territorio adiacente agli impianti stessi". Non essendo ancora terminata la fase istruttoria della richiesta di accesso agli atti, l’incontro si è concluso concordando tra le parti "aggiornamenti costanti sugli sviluppi dei progetti in corso di attuazione". Il comitato ha altresì reso noto che faranno tutto quanto sia possibile per ottenere un doveroso e oculato ripristino del territorio, e per questo motivo "sono stati presi ulteriori appuntamenti con Regione e Arpae per capire quali saranno i responsi tecnici in merito alle richieste del Comitato".

Come anticipato ai residenti presenti all’incontro del 4 novembre, attualmente è in corso l’attività istruttoria finalizzata all’eventuale autorizzazione dell’intervento, che e’ in capo ad ARPAE. L’amministrazione comunale ha già fatto richiesta di chiarimenti e approfondimenti nelle sedi opportune. Confermo l’impegno già ribadito nell’incontro di tenere costantemente informati ed aggiornati i residenti".

