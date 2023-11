Via degli Dei, vite da film: "Il cammino del destino"

La Via Degli Dei, i 130 chilometri tra Emilia-Romagna e Toscana immersi nell’Appennino, raccontata in un documentario che vede tra i principali protagonisti due castellani. Gli autori Diego Zicchetti e Serena Saporito, rispettivamente anche regista e aiuto regista, hanno scelto la storia di Sergio Gardini, 76 anni, e Marinella Frascari, 70 (nella foto), per tanti anni accompagnatori volontari del Cai, per spiegare la suggestione di un cammino che ha fatto innamorare migliaia di persone, e alcune le ha letteralmente stregate. "Qualcuno in mezzo agli Appenini ha deciso anche di trasferirsi, comprando casolari abbandonati e ristrutturandoli. Alcuni hanno ‘resistito’ alla vita lontana dalla città, ai servizi tutt’altro che sotto casa, altri non ce l’hanno fatta e sono tornati alle origini, ma senza mai più dimenticare quella parentesi di vita". E per Sergio, più che una parentesi, la Via Degli Dei è stata, è diventata, quasi una seconda casa.

"Per 30 anni ho accompagnato assieme a Marinella e ad altri volontari un migliaio di persone, facendo un conto approssimativo. Cosa li lasciava sbalorditi? I panorami, su tutto. Poi i basolati persi in angoli dell’Appennino dove mai ti aspetteresti di trovarli. E ancora questo contatto così diretto con la natura, con gli animali. E il bisogno di reperire anche beni primari come l’acqua, perché fino a qualche lustro fa per trovare l’acqua dovevi cercare una fonte, e se non c’era bussare alle porte della prima abitazione che trovavi dopo ore di cammino".

Di scarpe ne hanno consumate, Sergio e Marinella, su quei 130 chilometri di Appennino che si coprono in sei giorni di cammino. "Non ho contato quante volte, ma credo un centinaio. Come ho potuto permettermelo? Ho lavorato per un’azienda di telecomunicazioni, si facevano i turni ed era possibile avere di tanto in tanto giorni liberi a disposizione". Le soddisfazioni più grandi, ammette, sono quelle degli esordi, delle prime volte, "quando i sentieri potevi solo immaginarli guardando la cartina, ma poi spettava a te trovarli. Quando succedeva, era davvero una festa". Il documentario "La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei", 60 minuti di emozionanti racconti di persone, paesaggi, storia e storie, prodotto da Iniziative Editoriali Srl – Gruppo Icaro, vedrà la fine del ‘girato’ a febbraio 2024, per essere in distribuzione dalla primavera prossima. Sono già stati stretti accordi distributivi con le sale cinematografiche Acec Emilia-Romagna e Acec Toscana. Il sito www.lastradacheincanta.it permetterà di restare aggiornati sui prossimi passi del documentario.

Claudio Bolognesi