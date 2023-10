Via dei Platani, la frana preoccupa i residenti

Dalla Sp33 ‘Casolana’ a via dei Platani. Non c’è pace per Fontanelice che continua a pagare dazio alla scia di patemi causati dall’alluvione della scorsa primavera. E questa sera, a partire dalle 20.30, è in programma una caldissima sessione straordinaria del consiglio comunale per fare il punto sugli interventi e le azioni di messa in sicurezza della collina che sovrasta la strada residenziale a due passi dalla Montanara. Una zona che, nelle settimane successive alla calamità naturale, registrò tanti disagi per una quarantina di famiglie residenti con ben 118 persone evacuate. Poi, in pieno agosto, la costituzione di un comitato spontaneo per la difesa e salvaguardia idrogeologica del territorio a monte di via dei Platani e parte di via Montanara Levante. "Rivogliamo dignità e tranquillità – spiega la presidente Patrizia Baroncini –. Il quadro anomalo della collina sopra via dei Platani è noto da tempo. Risalgono addirittura agli anni Quaranta i primi movimenti franosi. Le piogge di maggio, però, hanno creato crepe lunghe decine di metri, parallele tra loro e antitetiche, che tengono tutti in apprensione". Non solo: "Nella peggiore delle ipotesi, con il distacco di una massa di terra dovuta a nuove piogge, si rischierebbe di invadere anche la Montanara e spazzare via tutto il quartiere – aggiunge –. Non possiamo convivere con l’ansia e aspettare gli avvenimenti con la valigia in mano, l’inverno è alle porte. La paura è tanta per non parlare della svalutazione delle nostre case". Un’istanza arrivata anche tra i banchi della Regione con l’interrogazione a firma del consigliere leghista Daniele Marchetti: "La struttura di Protezione Civile ha valutato la situazione – si domanda l’esponente del Carroccio –? Voglio sapere se sono stati previsti sistemi di contenimento per proteggere l’abitato da eventuali futuri movimenti franosi". La risposta è arrivata a stretto giro dagli uffici dell’ente di viale Aldo Moro per il tramite di informazioni ricevite dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e dal municipio: "Al fine di monitorare l’eventuale evoluzione delle lesioni a cavallo delle fratture è stato posizionato un estensimetro a filo in grado di apprezzare e quantificare l’apertura di tali lesioni – rispondono –. Passato il periodo più piovoso, le letture dello strumento non hanno evidenziato evoluzioni. Successivamente le misurazioni sono state sospese. Le crepe sono state richiuse dalla proprietà con mezzi di lavorazione dei terreni. Non risultano interventi successivi. I proprietari coinvolti hanno nel frattempo incaricato geologi di loro fiducia dai quali si attendono gli esiti delle indagini".

Mattia Grandi