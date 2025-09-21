Via della Cooperazione. Parte il cantiere, chiuso un tratto

Proseguono i lavori di manutenzione stradale nel comune di Imola. Questa volta toccherà a via della Cooperazione. Domani, dalle 8,30 alle 17,30, ecco gli operai di Area Blu ancora in azione per sistemare una delle arterie di collegamento più lunghe e strategiche della zona industriale della città. Dal municipio fanno sapere che sarà disposta la chiusura al traffico di via della Cooperazione, nel tratto compreso tra la rotonda di intersezione con via Di Vittorio e l’intera strada fino a via dell’Agricoltura, per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza. Un’integrazione all’intervento per la fresatura del manto stradale, per una profondità di circa 14 centimetri, già annunciato e avviato sulla strada tra la rotatoria di via della Cooperazione e via Primo Maggio che continuerà fino al 26 con tanto di modifiche temporanee alla viabilità.

Dal restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere all’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e impianto semaforico nelle ore diurne. Semaforo temporaneo, invece, nelle ore notturne. L’invito alla cittadinanza, rimarca l’ente di Piazza Matteotti, è quello di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea presente in loco, e a programmare eventuali spostamenti utilizzando percorsi alternativi. Un altro tassello nel mosaico di riqualificazione manutentiva delineato e approvato dalla giunta del sindaco Panieri. Sono terminate da poche ore, infatti, le operazioni di riasfaltatura stradale anche nel quartiere Marconi e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria. Senza dimenticare quanto fatto qualche settimana fa sulla Selice, nelle strade di accesso alla discarica Tre Monti, in via della Resistenza, in viale Zappi e nelle varie vie Primo Maggio, Gambellara, Correcchio, Casola Canina, Villa Clelia, Serraglio. Non meno importanti i lavori di riqualificazione che hanno interessato il quartiere Pedagna all’altezza delle vie Donizetti e Baruzzi.