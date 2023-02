Via della Seta in musica Mercelli incontra l’ambasciatore cinese

L’imolese Massimo Mercelli, direttore artistico di Emilia Romagna Festival, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma il nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide, in occasione del discorso di insediamento del diplomatico a Villa Miani.

L’incontro è stato occasione per rilanciare la collaborazione tra Emilia Romagna Festival e la Cina con la quale da oltre dieci anni c’è una consolidata collaborazione - interrotta solo durante la pandemia. Durante l’incontro, l’Ambasciatore ha poi ribadito l’importanza di proseguire la cooperazione culturale tra Erf e Cina sulla Via della Seta.

"La solida collaborazione rilanciata quest’oggi s’iscrive in un progetto più ampio mirato alla cooperazione culturale ed economica tra Italia e Cina", ricorda Mercelli, sottolineando come "Emilia Romagna Festival in questo contesto si accrediti da tempo come importante attore nella diffusione della musica colta e tradizionale cinese nel nostro Paese".

L’incontro dei giorni scorsi "è un tassello importante dell’insieme di relazioni istituzionali che Erf ha costruito in questi anni con la China National Opera House e tante altre eccellenze – conclude Mercelli –. Per il futuro l’obiettivo è rafforzare la dimensione internazionale del nostro festival che sta crescendo notevolmente. Proprio per questo vogliamo e dobbiamo essere all’altezza delle nuove sfide che ci attendono, costruiamo ponti, non muri".