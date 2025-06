Via Emilia, aperta la nuova rotatoria. Superato il ’battesimo di fuoco’ del primo weekend da esodo

Alle porte del primo vero week end d’estate, ha ufficialmente aperto al traffico in tutte le direzioni la nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra la via Emilia, viale Roma, via Cova e via Repubblica. "Ringrazio innanzitutto i cittadini e gli operatori commerciali per la pazienza dimostrata a fronte dei disagi di questi mesi", sono state le prime parole del vicesindaco Giacomo Fantazzini, che saluta il termine dei lavori avviati a metà settembre 2024, preceduti dalla realizzazione, nel luglio 2024, del nuovo braccetto di collegamento tra Imola e il casello autostradale A14, fondamentale per predisporre l’assetto della futura rotatoria. Il cantiere, spiegano dal Comune, ha seguito una pianificazione modulare, finalizzata a garantire la continuità del traffico e a minimizzare i disagi per cittadini, pendolari e attività commerciali, con una interruzione temporanea della durata di circa un mese per un intervento coordinato di Hera nella zona di via Roma – via Mazzini. E’ stato, sostanzialmente, l’unico vero stop del cantiere che era partito subito spedito, e che, dopo l’intervento di Hera, è arrivato alla sua conclusione parallelamente ad altre opere complementari che il Comune ha deciso di fare sia per garantire la piena funzionalità del nuovo assetto viario, sia per sistemare alcune criticità nelle aree circostanti.

Tra gli interventi extra, non conteggiabili dunque nei costi della rotonda, 150 mila euro sono stati investiti per l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Emilia e via Repubblica, nel tratto compreso tra la rotonda MD e l’intersezione con via Gramsci, mentre nelle prossime settimane sono previste ulteriori opere di completamento, anch’esse finanziate direttamente dal comune, per un valore stimato tra 150mila e 160mila euro oltre Iva. Si tratta dell’installazione di un cordolo spartitraffico sulla via Emilia, nel tratto compreso tra la rotonda MD e la nuova rotatoria (per evitare svolte vietate come l’ingresso al Pam per chi arriva da Imola) e la sistemazione dell’area antistante via Emilia 51, dove operano alcune attività commerciali con affaccio sulla statale. "Il completamento della rotatoria rappresenta il primo passo di un percorso articolato di messa in sicurezza e revisione complessiva del sistema viario cittadino che nei prossimi mesi comprenderà ulteriori opere – annuncia il vicesindaco –, come la realizzazione della nuova rotatoria nei pressi dell’intersezione tra via Cova e via Gioia, il nuovo collegamento viario tra via Cova e la stazione ferroviaria e la costruzione della rotatoria nei pressi del casello autostradale". Allo studio, poi, ci sono altri interventi di asfaltatura che "compatibilmente a risorse e priorità" potrebbero comprendere anche, sempre nei pressi della nuova rotonda, viale Roma e via Cova.

Claudio Bolognesi