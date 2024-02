Via Graziadei, asfaltatura al via. La mappa di chiusure e sensi unici

Riaperto al traffico il ponte di viale Dante, proseguono i cantieri in varie zone della città. Sempre dalle parti del Lungofiume, al via ieri mattina gli annunciati lavori di manutenzione stradale in via Graziadei, nel tratto compreso tra le vie Manzoni (all’altezza della Rotonda dei Marinai) e Cattaneo.

Ancora oggi e domani, dalle 8 alle 17, la circolazione stradale verrà modificata: via Graziadei nel tratto da via Manzoni (Rotonda dei Marinai) fino a via Cattaneo sarà percorribile a senso unico in direzione via Lughese, mentre sarà chiusa in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), per i lavori di asfaltatura. Una volta terminato l’intervento nel tratto in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), il tratto verrà riaperto e verrà chiuso quello in direzione Lughese. Il traffico viene indirizzato verso il quartiere Campanella.

Nel frattempo, in zona industriale, vanno avanti anche gli importanti lavori di Hera per il rinnovo di una parte della rete idrica. Questa settimana, il cantiere si è spostato all’incrocio con le vie Togliatti e Nenni, il quale non è percorribile; la viabilità è deviata all’altezza di via Massarenti e via La Malfa e all’altezza di via Gambellara e via 1° Maggio.

Da lunedì 19 febbraio a venerdì 8 marzo, il cantiere occuperà invece tutta la carreggiata dall’incrocio con le vie Togliatti e Nenni fino all’incrocio di via Massarenti e La Malfa; la viabilità sarà garantita nel tratto dalla rotonda di via Selice fino alle vie Massarenti e La Malfa.

Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo il cantiere si sposterà all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa compreso; via Lasie sarà percorribile dalla rotonda con le vie 1° Maggio e Gambellara fino all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa (escluso), mentre non sarà percorribile il tratto di via Lasie fino alla rotonda Selice.

Infine, da lunedì 18 marzo a sabato 13 aprile, i lavori occuperanno tutta la carreggiata di via Lasie a partire dall’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa fino alla rotonda con via Selice.

