Via la terra dal Santerno, ecco gli acquirenti. C’è chi l’ha chiesta gratis

Una parte della terra che verrà portata via dal Santerno nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del parco Lungofiume ha trovato i suoi acquirenti. Si è infatti conclusa l’asta pubblica per la cessione dei materiali di scavo prodotti dagli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume, un passaggio tecnico fondamentale per avviare la nuova fase del cantiere.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune a inizio settembre, prevedeva la vendita di circa 160mila metri cubi di materiale di tipo limo-argilloso, proveniente dalle opere di sistemazione dell’area golenale del Santerno tra il ponte Tosa e quello della ferrovia. Ne sono stati venduti un po’ meno della metà, vale a dire 64mila metri cubi, a fronte però di un progetto complessivo che prevede lo scavo di 190mila metri cubi di terreno e in parte già trasportati nelle scorse settimane al giardino Teresa Gullace, nel quartiere Campanella, per il riempimento della vecchia ‘buca’.

Le offerte, che dovevano riguardare lotti minimi da 1.000 metri cubi, sono state aperte in seduta pubblica nei giorni scorsi nella sede di Area Blu. Alla scadenza del bando sono arrivate le richieste di cinque partecipanti, due con plichi cartacei e tre tramite Pec.

Nel dettaglio, Franco Pasquali ha presentato l’offerta più alta: 10.000 mc a 0,11 euro/mc, per un totale di 1.100 euro. Recter Srl ha partecipato per due lotti, 1.000 mc e 10.000 mc, entrambi a 0,10 euro/mc, per complessivi 1.100 euro. Maurizio Rambelli ha invece offerto 3.000 mc a 0,10 euro/mc (300 euro totali). Formula Imola, società che gestisce l’autodromo, ha invece presentato una proposta per 30.000 mc a 0,01 euro/mc, per complessivi 300 euro. Infine, Herambiente ha richiesto 10.000 mc a 0 euro/mc (senza corrispettivo economico).

La graduatoria finale vede quindi al primo posto l’offerta Franco Pasquali, seguita da quelle di Recter Srl, Maurizio Rambelli, Formula Imola ed Herambiente. Il materiale di scavo verrà ora ceduto ai soggetti aggiudicatari.

La procedura rientra nel percorso di messa in sicurezza del Lungofiume e di rigenerazione paesaggistica dell’area urbana lungo il Santerno, con i lavori veri e propri previsti tra questo autunno e la prossima primavera.