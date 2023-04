Via Lasie, i ritardi del Comune

Finalmente l’amministrazione si è decisa ad intervenire su via Lasie. La nostra lista civica il 9 maggio 2022 aveva depositato una mozione, discussa poi il 20 ottobre in Consiglio comunale, per chiedere l’asfaltatura di una strada divenuta da tempo impercorribile e pericolosa per lo stato del manto stradale sconnesso a causa di buche e di rappezzi malfatti. In Consiglio evidenziai il problema della sicurezza in una strada molto trafficata e percorsa giornalmente da veicoli anche pesanti, data la presenza nei pressi della discarica di via Brenta.

Il pericolo riguardava soprattutto ciclisti e motociclisti dopo il tramonto e in condizioni di maltempo. Il sindaco, pur di fronte a una istanza così concreta e inequivocabile, non fece che snocciolare l’elenco di tutte le strade che a Imola avrebbero necessitato di interventi, aggiungendo che la nostra mozione voleva solo mettere una bandierina della lista civica Cappello. Gli feci notare che viale Dante era stato però asfaltato da poco, pur non essendo in condizioni tali da mettere a repentaglio la sicurezza di chi la percorreva. Ma si sa, viale Dante conduce all’autodromo, mentre via Lasie, sebbene molto trafficata e ridotta malissimo, poteva aspettare, a riprova che la priorità di asfaltatura delle strade elencate dal sindaco non ha nulla a che fare con la sicurezza. La nostra mozione venne respinta, ma col pudore dell’astensione: negare una così smaccata evidenza sarebbe stato da ciechi o stolti. Solamente ora, dopo che la protesta corale dei cittadini ha alzato il volume, ecco che si interviene a sistemare il vergognoso manto stradale di via Lasie. Lo spegnimento dei lampioni avrebbe portato i fondi necessari? Bubbole! Le scelte che si fanno sono scelte politiche e le risorse sono indirizzate da priorità politiche. Evidentemente la sicurezza dei cittadini non era al primo posto. E ora si rimedia cercando di mettere (loro sì) la bandierina del consenso sull’operato del Comune.

Marinella Vella, ex consigliera comunale lista civica Cappello