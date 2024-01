Via Lasie, iniziano i lavori. Potenziamento della rete idrica. Ecco come cambia la viabilità

Si annunciano settimane di passione per gli automobilisti in transito nella zona industriale della città.

Conclusi i sondaggi propedeutici, in via Lasie sono infatti iniziati i lavori di Hera per il rinnovo di un tratto della rete idrica.

Il cantiere, che rientra in un più ampio progetto di riconfigurazione del sistema acquedottistico dell’area imolese (previsto un investimento complessivo di 42 milioni di euro, di cui circa 30 finanziati da Con.Ami e 11 dal Gruppo Hera), è iniziato nei giorni scorsi. E andrà avanti fino a metà aprile.

Per il momento, gli operai sono al lavoro nell’area verde all’interno della rotonda tra le vie Lasie, 1° Maggio e Gambellara.

Le operazioni andranno per tappe di avanzamento progressivo su via Lasie per circa 750 metri, fino alla rotonda con via Selice, modificando di volta in volta la viabilità.

Il tutto, assicurano Hera e Comune in modo da "garantire le condizioni di sicurezza limitando il più possibile i disagi alla circolazione".

Il cantiere su via Lasie sarà mobile, con un avanzamento medio di circa 15 metri al giorno. Sarà sempre garantito il passaggio ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

Sul posto sarà presente di volta in volta la segnaletica specifica con indicazione dei lavori e della viabilità alternativa, concordata con il Municipio.

Il cronoprogramma dell’intervento, illustrato ieri in Comune, è piuttosto articolato. Fino a venerdì 19 gennaio, i lavori riguardano solo l’area verde all’interno della rotonda che unisce le vie Lasie, 1° Maggio e Gambellara.

Tra lunedì 22 e venerdì 26 gennaio ci saranno i lavori di scavo su via Lasie, lungo il tratto di doppia corsia della rotonda (fra la stessa rotonda e lo spartitraffico triangolare in direzione della rotonda con via Selice); in questa fase la via Lasie sarà normalmente percorribile in entrambe le direzioni e sarà libero l’accesso dalla rotonda alle vie Lasie, 1° Maggio e Gambellara.

Da lunedì 29 gennaio a venerdì 9 febbraio il cantiere occuperà tutta la carreggiata di via Lasie, dallo spartitraffico triangolare della rotonda fino all’incrocio con le vie Togliatti e Nenni (escluso), per permettere la posa delle tubazioni al centro strada; in questa fase rimangono percorribili come alternative le vie Togliatti e Nenni per raggiungere le vie 1° Maggio e Gambellara.

Da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, il cantiere si sposterà all’incrocio con le vie Togliatti e Nenni, il quale non sarà percorribile, per consentire la posa delle condotte e le relative derivazioni per il collegamento alla rete esistente; la viabilità sarà deviata all’altezza di via Massarenti e via La Malfa e all’altezza di via Gambellara e via 1° Maggio.

E ancora, da lunedì 19 febbraio a venerdì 8 marzo, il cantiere occuperà tutta la carreggiata dall’incrocio con le vie Togliatti e Nenni fino all’incrocio di via Massarenti e La Malfa; la viabilità sarà garantita nel tratto dalla rotonda di via Selice fino alle vie Massarenti e La Malfa.

Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo il cantiere si sposterà all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa compreso, per consentire la posa delle condotte e le relative derivazioni per il collegamento alla rete esistente; via Lasie sarà percorribile dalla rotonda con le vie 1° Maggio e Gambellara fino all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa (escluso), mentre non sarà percorribile il tratto di via Lasie fino alla rotonda Selice.

Infine, da lunedì 18 marzo a sabato 13 aprile: i lavori occuperanno tutta la carreggiata di via Lasie a partire dall’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa fino alla rotonda con via Selice; sarà completamente percorribile il tratto di via Lasie dalla rotonda con le vie 1° Maggio e Gambellara fino all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa, mentre la rotonda con via Selice sarà percorribile con divieto di svolta in via Lasie.

