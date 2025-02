Via libera al bilancio 2024 . Banca di Imola, conti ok . Crescono utile e raccolta

Utile netto di 11,9 milioni di euro (+16,87%), dividendo di 1,30 centesimi di euro per azione (in crescita del 62,5%) e raccolta dalla clientela in aumento. Il Consiglio di amministrazione della Banca di Imola, presieduto da Giovanni Tamburini, su proposta del direttore generale Sebastiano Masetti, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

La Banca di Imola, appartenente al gruppo bancario privato e indipendente La Cassa di Ravenna, ha concluso l’esercizio 2024 "positivamente", sottolineano dall’istituto di credito. L’utile lordo è infatti di 17,7 milioni di euro (+13,92%) e quello netto di 11,9 milioni di euro (+16,87%). Il tutto dopo aver assolto agli oneri riguardanti i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle competenti autorità per 1,3 milioni di euro.

Il Consiglio di amministrazione di Banca di Imola ha deliberato di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 1,30 centesimi di euro per azione in contanti, in ulteriore crescita del 62,5%.

"Il risultato di gestione – spiegano dall’istituto di credito – è stato reso possibile grazie in particolare all’aumento del margine di intermediazione (+4,66%) ed al calo delle rettifiche per il rischio di credito (-10,31%), conseguenza della costante azione di riduzione dei crediti deteriorati netti, la cui incidenza è scesa allo 0,60% degli impieghi".

La raccolta diretta da clientela è salita a 1.645 milioni di euro (+0,47%), mentre quella indiretta è salita a 2.316,6 milioni di euro (+5,4%). La raccolta complessiva da sola clientela ammonta dunque a 3.961,7 milioni di euro (+3,31%); gli impieghi alla clientela si sono invece attestati a 782 milioni di euro.

Banca di Imola, con le sue 37 filiali, opera ormai da diversi anni in due regioni (Emilia-Romagna e Toscana) e in quattro province (Ferrara, Bologna, Ravenna, Firenze) garantendo una presenza sempre apprezzata nei territori di riferimento. In questo senso, va ricordata la recente apertura a Cento. Si tratta della seconda agenzia aperta nel comune della provincia di Ferrara, nella centralissima via Guercino, dopo la filiale numero 1 inaugurata nel 2008.

"Banca di Imola, come le altre banche e le società del gruppo La Cassa di Ravenna, è sempre attenta e impegnata, insieme all’outsourcer informatico Cse scarl, nell’adottare ogni innovazione tecnologica, con l’obiettivo di garantire i più elevati livelli di servizio alla clientela", sottolineano sempre dall’istituto di credito ribadendo inoltre la volontà di mettere a disposizione una "rinnovata e ampliata gamma di prodotti e servizi, favoriti dalla crescita dei canali digitali, insieme al determinante fattore umano e con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale nel rispetto delle tematiche Esg".

Il 2025 della Banca di Imola si è invece aperto con la nomina del già citato Masetti al timone dell’istituto di credito. Nato nel 1970, il nuovo direttore generale era nel Gruppo La Cassa di Ravenna dal febbraio 2007 e ha ricoperto gli incarichi di responsabile di filiale, tra cui della sede di Bologna, e dal 2016 era capozona della Cassa, dirigendo importanti aree, come quelle di Milano e Bologna, oltre a una parte importante dell’Emilia. Masetti ha raccolto il testimone da Sergio Zavatti, che dopo quasi tredici anni da direttore generale della Banca di Imola è andato in pensione.