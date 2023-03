Via libera al bilancio di previsione Servizi scolastici, aumenti rinviati

Tanti investimenti e qualche adeguamento tariffario sui servizi a domanda individuale. E’ stato approvato, con i voti contrari dell’opposizione, il bilancio di previsione 2023-2025 del municipio di Castel Guelfo. Un documento incentrato soprattutto sulle grandi opere che ridisegneranno il volto del paese emiliano. Dai 200mila euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade agli oltre 600mila per il rifacimento di gran parte della rete di illuminazione pubblica e dei servizi smart come le telecamere. Capitolo efficientamento energetico a tripla mandata: riflettori puntati sugli immobili Erp al civico 9 di via Marconi (606mila euro) e al 10 di via 2 Giugno (465mila) così come su palazzo Malvezzi Hercolani (400mila). E nello stesso stabile insisterà anche la ristrutturazione dei locali delle ex Cantine Fabbri con lavorazioni da oltre 2.5milioni di euro di spesa. Una progettualità supportata dai contributi in arrivo dal bando regionale di rigenerazione urbana (700mila euro) e, per la porzione che vedrà la creazione di nuovi uffici, da una quota di capitale privato (470mila). Ma la giunta guidata dal sindaco Claudio Franceschi strizza l’occhio anche allo sport con quel nuovo campo sportivo in via Volta che richiederà un esborso di oltre 1.6milioni di euro trainati dal sostegno ministeriale di 700mila.

Il documento è stato presentato dal primo cittadino e dalla sua vice, con delega al bilancio, Anna Venturini: "Fin dal nostro insediamento – hanno analizzato i due –, abbiamo elaborato una programmazione lungimirante votata allo sviluppo di quanti più progetti possibili per dare un impulso al paese ed alla comunità". Con risultati positivi. "Sono partiti, o sono in procinto di partire, la quasi totalità di questi cantieri – continuano –. Spazio anche alla ristrutturazione totale del palazzo di via Nuova destinato ad alloggi popolari. Le migliorie energetiche, poi, coincideranno con un sostanzioso ritorno economico in termini di risparmio".

Non solo. "La quotidianità sociale beneficerà dell’arrivo di altre piste ciclabili, una moderna area sportiva, zone verdi e parchi pubblici – sottolineano Franceschi e Venturini –. Cambieremo la fisionomia del centro storico". Non meno importanti i servizi alla persona, dalle mense scolastiche agli asili nidoe ai trasporti. "L’aumento dei costi energetici ci ha costretti all’applicazione di un minimo incremento del 5% sui servizi a domanda individuale – concludono Franceschi e Venturini –. Adeguamenti Istat che, per quanto concerne la scuola, saranno applicati solo a partire dal prossimo settembre". Aumento immediato all’11% invece per il canone unico patrimoniale.

Mattia Grandi