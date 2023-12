Via libera al nuovo polo dell’infanzia

Inaugurato l’ampliamento della scuola dell’infanzia Vicchi-Ravaglia di Fontanelice. La cerimonia, che ha visto la partecipazione tra gli altri dell’assessore regionale Igor Taruffi, ha chiamato a raccolta nella nuova ala dell’edificio tutti gli alunni del paese. Un momento di condivisione caratterizzato anche dall’istituzione del polo dell’infanzia 0-6 per dare vita a un sistema integrato di educazione e di istruzione in grado di garantire a tutti piccoli pari opportunità. L’intervento, dal costo di 420mila euro finanziato con risorse governative gestite dalla Regione, ha permesso la realizzazione di nuovi ambienti, annessi all’immobile esistente, costituiti da una sezione per attività didattiche e zona refettorio. Ma anche un dormitorio, un ufficio, la pavimentazione esterna di accesso e quella di collegamento con il resto della struttura. L’allestimento e il completamento degli spazi interni, inoltre, hanno preso forma grazie alla donazione di 10mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il Comune, dal canto suo, ha investito 50mila euro per estendere e riqualificare il giardino. "Un giorno di festa per tutta la comunità – ha detto il sindaco Gabriele Meluzzi -. Dopo anni difficili abbiamo finalmente inaugurato questa preziosa estensione della nostra scuola dell’infanzia che ora può vantare un polo 0-6 frutto della collaborazione tra amministrazione e Istituto Comprensivo". Non solo. "Siamo orgogliosi della qualità della proposta educativa – ha aggiunto Meluzzi -. Viviamo in un piccolo comune ma i nostri bambini hanno il privilegio di poter intraprendere un percorso scolastico completo che parte dal nido e arriva fino alla scuola secondaria di primo grado".

Mattia Grandi