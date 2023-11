Via libera al Polo logistico. In cambio verde e ciclabili

Due anni e mezzo di lavoro per una firma capace di cambiare lo scenario, tra opere pubbliche e private future, di Castel Guelfo. Colpo grosso della giunta Franceschi che nel pomeriggio dello scorso 23 novembre ha siglato la convenzione con la Società Arca Immobiliare Srl (realtà collegata alla famiglia Negri alla guida del gruppo Irgen, colosso del mercato dello sviluppo e della gestione immobiliare, ndr) per dare il via ad una serie di cantieri sul territorio. Una programmazione che fa parte di un più ampio accordo operativo focalizzato sull’intera area San Carlo e che prevede il coinvolgimento anche del Comune di Castel San Pietro Terme.

Una progettualità nata dalla pianificazione della Città Metropolitana che ha permesso alle due aree produttive di Imola e dell’Hub San Carlo di sviluppare un piano per la mobilità e la logistica sostenibile. E se da una parte la convenzione permetterà al privato di realizzare circa 140mila metri quadri di capannoni in zona Poggio Piccolo, dall’altra assicura all’ente di Palazzo Malvezzi Hercolani quasi 4 milioni di euro di opere compensative e una cifra significativa di Imu arretrata.

Tra gli interventi di miglioria, il primo sarà di certo la nuova rotonda all’incrocio tra gli Stradelli Guelfi e via dell’Industria. Poi, lungo il canale di Medicina, un parco pubblico di 4 ettari che costituirà il polmone verde dell’area San Carlo. Uno spazio che, insieme alla riqualificazione dei più importanti assi esistenti con nuove alberature, parcheggi e piste ciclopedonali, avrà la funzione di abbattere le isole di calore e rendere green e più fruibile la zona. Senza dimenticare che, sulla scia dell’accordo complessivo che prevede la realizzazione della pista ciclopedonale tra Castel San Pietro Terme e Medicina, l’intesa guelfese rende possibile la ciclabile di collegamento tra l’hub San Carlo e Castel Guelfo. Non solo. Tanti i benefici di ordine economico come il sostegno al trasporto pubblico locale e un’importante liberalità destinata alla rigenerazione urbana delle ex Cantine Fabbri di Palazzo Malvezzi Hercolani con un progetto presentato tempo fa dall’amministrazione locale.

"I lavori legati al comparto logistico potrebbero iniziare già con l’avvio del nuovo anno dopo il celere ottenimento dei permessi necessari alla costruzione – spiega il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi -. Siamo soddisfatti perché questa operazione, la cui rilevanza strategica va oltre i confini guelfesi per abbracciare l’intero circondario imolese e l’area bolognese, garantirà sviluppo e lavoro". Non solo. "Il nostro obiettivo è quello di tenere alto il valore del territorio – conclude il primo cittadino –. Così abbiamo centrato in pieno uno dei punti più importanti del nostro mandato. Tempi? Entro due anni e mezzo dovrebbe essere completata l’intera operazione".

Mattia Grandi