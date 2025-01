Via libera alla mozione pro-Palestina

Il consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata da una parte della minoranza, per il "riconoscimento dello Stato di Palestina" e la "vicinanza di Imola al popolo palestinese". Il documento, che ha ricevuto l’ok dell’Aula di piazza Matteotti durante la seduta di giovedì sera, è stato voluto dai consiglieri di opposizione Riccardo Sangiorgi (gruppo misto, primo firmatario), Ezio Roi (Movimento 5 stelle), Renato Dalpozzo (lista civica Cappello) e Rebecca Charini (gruppo misto). Una volta emendata dalla maggioranza, la mozione è stata votata anche da Partito democratico, Imola Corre e Sinistra imolese per un totale di 18 ‘sì’. Si sono invece astenuti gli altri cinque consiglieri presenti tra i banchi dell’opposizione: Serena Bugani, Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Simone Carapia (Fratelli d’Italia) e leghista Daniele Marchetti. Nella stessa seduta è stata poi bocciata un’altra mozione, presentata in questo caso dai meloniani Merli, Vacchi, Bugani e Carapia, che chiedeva all’Aula di piazza Matteotti di mobilitarsi per l’installazione di "una panchina tricolore dedicata a un martire delle foibe".