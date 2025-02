Via libera dal Senato. Quasi un milione all’anno per sostenere l’Accademia

La conversione in legge del decreto ‘Milleproroghe’, avvenuta nell’aula del Senato qualche giorno fa, porta in dote al panorama culturale della città una bella notizia. Già, perché all’interno dell’articolo 6 del provvedimento si cita la "proroga di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole". Un importo, da ripartire in parti eguali tra le tre eccellenze, a cui si provvederà con apposito decreto del Ministro della cultura da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge: "È un fatto di enorme importanza per le tre massime istituzioni di eccellenza mondiale nell’ambito dell’Altissima Formazione Musicale del nostro Paese – commentano la sovrintendente Angela Maria Gidaro, il presidente Corrado Passera e Giovanni Puddu con delega ai rapporti istituzionali dell’Accademia internazionale di Imola –. E’ la quinta proroga consecutiva che il Parlamento dispone a sostegno dell’attività della Fondazione Universitaria Imolese, della leggendaria Accademia Musicale Chigiana di Siena, della storica istituzione fiesolana". Della serie, cambiano i Governi ma non la responsabilità di garantire la sostenibilità delle attività delle tre grandi Accademie musicali italiane: "La crucialità dell’evento è connessa a più fattori – continuano –. Dalle norme europee in tema di requisiti per strutturare il contributo dello Stato al sostegno del più elevato livello dell’insegnamento della Musica d’Arte in Italia al concreto avviamento alla professione concertistica di centinaia di giovani talenti dell’interpretazione e della composizione musicale di ogni parte del mondo. Questo, grazie ai programmi di intensa internazionalizzazione di cui proprio la Fondazione di Imola è capo-filiera". Non solo. "Il nostro ringraziamento va ai senatori Daniele Manca e Claudio Borghi, primi firmatari di emendamenti poi diventati testi di legge, e all’intera autorità di Governo senza alcuna distinzione tra maggioranza e opposizione – sottolineano Gidaro, Passera e Puddu –. La nostra realtà è profondamente radicata nel tessuto sociale, civile, economico di Imola e crediamo che tutti possano sentirsi orgogliosi per la costituzione in città dell’unico polo Universitario Musicale d’eccellenza in Italia". Con le idee chiare per un’ulteriore ascesa futura: "Una su tutte: la trasformazione del complesso monumentale dell’Osservanza in vero e proprio Polo della Scienza, della Conoscenza, della Cultura – concludono i tre –. L’imminente varo della ristrutturazione del Padiglione I, come ulteriore sede della nostra Fondazione, insieme all’insediamento di Unibo traccia la via della sinergia virtuosa con l’intera comunità imolese. Un’apertura verso le giovani generazioni che equivale a costruire un presente sempre migliore per Imola".