Via Lume, decolla il restyling

A Mordano non ci sono solo i lavori per rinnovare il centro storico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tassinari punta forte sulle politiche e strategie di rigenerazione urbana con l’obiettivo di ripensare gli spazi per renderli sempre più attrattivi. Un balzo in avanti, da compiere tramite interventi sostenibili dal punto di vista ambientale, in termini di qualità a beneficio dei residenti e dei vari fruitori. Il progetto di restyling dei percorsi pedonali lungo la via Lume, nel tratto compreso tra Piazza Dante Cassani e la rotonda alla fine del centro abitato con via Pagnina a Bubano, rientra in un più vasto programma di valorizzazione delle frazioni. Opere che si pongono in continuità con quanto fatto nel 2018 per migliorare la stessa piazza dell’abitato. Una programmazione di rigenerazione degli spazi pubblici pedonali dell’asse principale di Bubano con l’obiettivo di risolvere alcune criticità. Una su tutte: l’eccessiva crescita delle alberature all’interno di un sistema di aiuole che, con il passare del tempo, è risultato sottodimensionato. Ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il tutto mentre in parallelo, a Mordano, proseguono a gonfie vele le lavorazioni di Hera in piazza della Pace e in via Sant’Eustacchio. La prima fase del cronoprogramma è partita da un paio di settimane e insiste sul rifacimento e potenziamento della rete idrica e del gas con la successiva ripavimentazione dell’intera area.